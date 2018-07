Una joven con anorexia que llegó a pesar 22 kilos se recupera gracias a su novio

Chiara Schober, una joven de Liechtenstein de 19 años, ha revelado cómo su novio le salvó la vida ayudándola a superar la anorexia.

Schober perdió casi la mitad de su peso, hasta el punto de consumir 39 calorías diarias, cuando durante la adolescencia sufrió la muerte de su abuela. Abuela y nieta estaban muy unidas y anímicamente, Schober se vio muy afectada, hasta el punto de consumir apenas un melocotón diario.

Según recoge el diario Daily Mail, Schober tuvo que ser ingresada en un hospital cuando su peso llegó a los 22 kilos. Los médicos del centro prepararon a sus padres para lo peor, ya que no tenían esperanzas en que la joven se recuperase.

Afortunadamente, antes de que fuera demasiado tarde, Schober conoció a Jason, de quien se enamoró y le ayudó a superar la anorexia y a volver a sonreír. Ahora, ella se encuentra bien, está sana y asegura que come "cualquier cosa que me ponen en la mesa".

"Me siento muy afortunada de que Jason me ayudara; él me vio en mi peor momento y siguió conmigo, por eso sé que me quiere", explicó.