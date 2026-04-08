José Manuel Albares, sobre el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos: “Todavía estamos muy lejos de que esto sea un camino hacia la paz”

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha expresado este miércoles su cautela ante la situación en Oriente Próximo, aunque ha reconocido que el riesgo de una escalada de violencia "inaceptable" comienza a alejarse tras la tregua de 15 días pactada entre Irán y Estados Unidos en una negociación liderada por Pakistán.

En una entrevista concedida a Carlos Alsina en el programa ‘Más de uno’ de Onda Cero, el ministro ya había incidido en la fragilidad del alto el fuego advirtiendo que "todavía estamos muy lejos de que eso sea un camino para la paz".

Albares subrayó que "El alto el fuego es un motivo de esperanza. Y es un rayo de esperanza que se abre", en línea con la posición que el Gobierno español ha defendido desde el inicio del conflicto el pasado 28 de febrero, cuando comenzaron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. No obstante, advirtió de que existe un margen de tiempo "corto, muy corto" para lograr una solución definitiva a una guerra que calificó de "muy compleja" y con múltiples frentes abiertos.

El ministro explicó que actualmente hay sobre la mesa dos propuestas de resolución, una de diez puntos y otra de quince, y señaló que será clave comprobar si ambas pueden converger. En cualquier caso, insistió en que debe celebrarse que "el riesgo de una violencia y de una escalada inaceptable, como no había visto la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial, se aleja". A su juicio, este momento debe aprovecharse para que "la diplomacia y la cooperación" sustituyan a la dinámica de conflicto permanente que ha caracterizado a la región durante décadas.

En este contexto, Albares también rechazó la intención de Israel de excluir sus ataques a Líbano del acuerdo de tregua, calificando de "inaceptable" la intervención en un país soberano, así como los ataques contra fuerzas de paz de Naciones Unidas, incluidos los cascos azules con presencia española. Asimismo, recordó que España lleva tiempo proponiendo en el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea la imposición de sanciones a Israel por incumplir sus obligaciones en materia de derecho internacional.

Albares recalcó que, aunque el periodo de dos semanas es limitado, supone una oportunidad para que "la diplomacia, la mediación y la desescalada" prevalezcan. "Dos semanas es muy poco tiempo, pero desde luego nosotros las vamos a aprovechar", afirmó, insistiendo en que este plazo debe servir para avanzar hacia una paz real que implique el cese de los bombardeos sobre Irán y el fin del lanzamiento de misiles y drones. También destacó la importancia de garantizar un paso "libre y seguro" por el estrecho de Ormuz.

El ministro reconoció además que las amenazas del expresidente estadounidense Donald Trump le preocuparon "mucho", al tratarse del dirigente del país "más poderoso militar y económicamente del planeta", y alertó de que podrían haber llevado a una escalada de consecuencias "impensables e irreparables".

Finalmente, Albares reiteró el rechazo del Gobierno a la guerra, asegurando que "nunca" le ha visto sentido, ya que "la violencia solo trae violencia, caos y sufrimiento". En su opinión, el conflicto no puede generar resultados positivos, como demuestra su impacto en los mercados internacionales y en la economía de los ciudadanos. "Ni la democracia, ni la paz, ni la estabilidad ni la prosperidad llegan nunca con las bombas", concluyó, defendiendo que, aunque las posiciones siguen alejadas, la diplomacia es la única vía para resolver el conflicto.

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