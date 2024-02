Joe Biden se estrena en TikTok con un vídeo sobre la Superbowl

Dicen que más vale tarde que nunca y eso ha debido pensar Joe Biden. A sus 81 años, el presidente de Estados Unidos se ha estrenado en TikTok. Aprovechando la final de la Super Bowl, Biden ha colgado un vídeo, que no llega a los 30 segundos, en el que habla de política de manera muy coloquial. El demócrata no solo escoge equipo, cuando le preguntan si prefiere a Donald Trump o él mismo, responde entre risas: "¿Estás bromeando? Biden".

Coincide con la Superbowl

La fecha del estreno no es casual: la final de la NFL congrega a más de 100 millones de estadounidenses frente al televisor y a otros 800 millones en todo el mundo. No es solo el mayor evento deportivo del país, es un partido que paraliza a todo Estados Unidos. Mas controvertido es que Biden haya apostado por TikTok. La red social china está bajo la lupa de los servicios de inteligencia de muchos países por supuesto espionaje. La Casa Blanca ha prohibido su uso en los dispositivos oficiales de sus trabajadores. Pero el tirón de TikTok entre los más jóvenes ha convencido al equipo del presidente de que debe estar ahí para captar sus votos, sobre todo cuando los republicanos están muy presentes en la red social.

Biden y Trump, demasiado mayores

Y no es sólo el voto joven, a falta de 9 meses de la elecciones presidenciales los sondeos no son nada favorables para el demócrata. Según la encuesta del Financial Times, el 42% de los estadounidenses cree que Trump es mejor administrador de la economía frente a un 31% que eligió a Biden y un 21% de los encuestados que asegura no confiar en ninguno de los dos.

Otra encuesta, esta de la ABC norteamericana, asegura que el 59% de los estadounidenses ve tanto al presidente Biden como a Donald Trump demasiado viejos para otro mandato. De ganar Biden tomaría posesión del cargo con 82 años, mientras Trump lo haría con 78 años. Una edad que no parece ser problema para los votantes republicanos que han lanzado a Trump a la carrera por el Despacho Oval que ahora mismo está 11 puntos por delante del presidente Biden.

