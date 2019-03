Hu Jintao en el Congreso del Partido Comunista chino aboga contra la corrupción

El presidente de China, Hu Jintao, ha hecho un llamamiento a no abusar del poder y a luchar contra la corrupción en su discurso de apertura del 18º Congreso del Partido Comunista de China (PCCh), en medio de los recientes escándalos que han salpicado a altos cargos del PCCh.



"Los dirigentes del PCCh no deben abusar de su poder", ha dicho el jefe de Estado, advirtiendo de que, en caso contrario, la corrupción en el seno de la formación política será castigada "severamente", con independencia del cargo que ostente la persona responsable. "No debemos permitir que las palabras actúen por encima de la ley, que el poder personal reemplace a la ley, o que se ignore la ley en beneficio personal", ha apuntado el líder comunista ante sus colegas del PCCh.



Hu ha advertido de que, si la élite política "falla en la lucha contra la corrupción, será fatal para el PCCh, ya que podría provocar su colapso, e incluso la caída del sistema estatal". Las palabras de Hu han sido interpretadas como una alusión a los últimos escándalos de corrupción que han azotado al PCCh.

El primero de ellos, el que tiene como actor principal a Bo Xilai, ex alto dirigente comunista que ha sido expulsado del partido político por su implicación en el asesinato de un empresario británico. A ello hay que sumar las revelaciones del diario estadounidense 'The New York Times', según el cual la familia y los amigos del primer ministro del gigante asiático, Wen Jiabao, han amasado una fortuna de 2.700 millones de dólares (2.087 millones de euros), oculta en una red empresarial.



Economía socialista

En su intervención, el presidente chino también ha hecho una firme defensa de la economía socialista, aunque ha apuntado a "un desarrollo del modelo basado en la mejora de la calidad y del rendimiento, de acuerdo con los cambios en la economía nacional e internacional".



En concreto, ha apuntado a "un modelo de desarrollo científico", argumentando que se trata de "una elección estratégica para guiar y acelerar el crecimiento de China en todos sus aspectos", según informa la agencia de noticias Xinhua. Hu ha considerado que "el crecimiento económico es vital para la renovación nacional, para resolver los numerosos problemas a los que se enfrenta China en estos momentos". "Solo asó conseguiremos la paz, la estabilidad, el bienestar y la prosperidad de nuestro pueblo", ha sostenido.



En materia social, el líder comunista ha puesto 2020 como fecha límite para conseguir "una sociedad moderadamente próspera en todos los sentidos". "El actual contexto ofrece a China oportunidades estratégicas para conseguirlo", ha considerado.



Renovación en el partido

El 18º Congreso del PCCh, que ha arrancado este jueves y que finalizará el próximo 14 de noviembre, servirá para renovar a la cúpula de poder del régimen comunista, un evento que se celebra cada cinco años y que paraliza por completo al gigante asiático.



Más de 2.300 delegados del PCCh asisten al evento, que ha servido para blindar la capital china, Pekín, ya que en estos días se restringe la libertad de movimientos y se fortalece la vigilancia sobre los disidentes. Según la agenda prevista, se designará a los miembros de la Comisión Central, de la Comisión de Disciplina e Inspección, se estudiarán las enmiendas a la Constitución del PCCh y se examinará el cumplimiento de los objetivos fijado en el congreso anterior.