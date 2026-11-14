Un hombre es destripado por un hipopótamo en su luna de miel: "Llevaba mis intestinos en una mano"

Un hombre de 31 años ha sido destripado vivo por un hipopótamo en Botsuana, África, en plena luna de miel. Samuel, de nacionalidad estadounidense, sobrevivió al ataque milagrosamente gracias a la actuación de su mujer, quien reaccionó rápidamente "abalanzándose" sobre el hipopótamo cuando el animal atacó a su marido. Sucedió en octubre de este año.

Sobrevive... tras ser destripado por un hipopótamo

Ambos se encontraban en una ruta por el delta del Okavango, una zona fluvial interior repleta de fauna salvaje africana, cuando el animal se abalanzó directamente hacia la canoa arrastrando al hombre hacia las profundidades del pantano. Segundos antes el guía vio a los animales e indicó a la pareja que iban a evitar cualquier tipo de contacto al percatarse que el hipopótamo estaba con las fauces abiertas, lo que significa una señal de peligro.

No obstante, el ataque se produjo y la mujer también se cayó de la embarcación en una zona infestada de cocodrilos, aunque en su caso pudo zafarse golpeando al hipopótamo, que enseguida huyó. No obstante, el peor parado fue su marido, quien estuvo a punto de morir en aquel pantano: "De repente me atacó el hipopótamo. Me agarró por el torso y me inmovilizó contra el fondo del pantano. Todavía no sentía dolor. Lo que más recuerdo es la fuerza. Fue más fuerte de lo que jamás había experimentado en mi vida", contó el hombre después.

"Tuve que cargar con mis intestinos en una mano"

Samuel aseguró que una vez pudo salir a la superficie se percató de que "tenía los intestinos al descubierto": "Ella me ayudó a salir del pantano mientras yo cargaba mis intestinos en una mano", explicaba.

Casi milagrosamente ambos salieron del agua y se pusieron a cubierto en una zona en la que, además, no había conexión telefónica. "Luego estuve tumbado en una tienda de campaña en medio del monte sin ningún tipo de analgésico durante 13 horas, mientras los médicos, que hablaban por teléfono con mi mujer, nos repetían que iba a morir si no llegaba a un hospital inmediatamente, lo cual no era una opción debido al espacio aéreo cerrado", contó Samuel en una publicación en Instagram.

Estaba a punto de despedirse de su familia...

La situación no podía ser más límite, pero pese a tener todo en contra, tanto Samuel como su mujer no se dieron por vencidos y pese a que todo apuntaba a que iban a poder despedirse de sus familiares en Estados Unidos cuando recuperaran la conexión, Samuel dijo que estaba "cabreado" porque "quería hacer muchas más cosas, me acabo de casar". La historia tiene final feliz porque un helicóptero pudo trasladarle a Sudáfrica para someterlo a una laparotomía de urgencia.