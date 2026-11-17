Tres días. Es el tiempo del que dispone un ganador de la Lotería en Francia para cobrar su premio. Más allá del 20 de noviembre, será muy tarde. La Française des Jeux (FDJ) ha lanzado un llamamiento para localizar a este afortunado fugado, detalla 'Ici'.

La Lotería Nacional Francesa ha comenzado la búsqueda del afortunado ganador de un millón de euros en Ille-et-Vilaine porque compró un boleto de My Million el 22 de septiembre, pero aún no se ha presentado a cobrarlo. Alguien "validó un boleto de Euromillones - My Million en Ille-et-Vilaine para el sorteo del martes 22 de septiembre de 2026 y ganó un millón de euros". El problema es que esta persona todavía no ha dado la cara.

Tras un sorteo de este tipo, el ganador dispone de 60 días para presentarse y reclamar su premio. Al haberse celebrado el sorteo el 22 de septiembre, solo queda una semana, hasta el 20 de noviembre, para que este millón de euros encuentre a su afortunado dueño. "Los avisos de búsqueda están funcionando; ya hemos tenido ganadores que se reconocieron tras ver artículos en la prensa local y revisar los boletos que dejaron en la guantera o en la cartera", declaró Française des Jeux a ICI Armorique.

El código ganador

El código ganador para este sorteo es BE 101 8833. "El ganador, si se reconoce, puede llamar al 01.41.10.79.81, un número habilitado para este fin", ha comunicado la FDJ (Lotería Nacional Francesa), que no ha facilitado más detalles sobre dónde se validó el boleto.

En caso de que el premio no se reclama antes del viernes 20 de noviembre a las 23:59 horas, volverá a participar en el sorteo.