Dos aviones chocan en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Miami

Dos personas han resultado heridas leves tras un choque entre dos aviones este sábado en la pista de aterrizaje del aeropuerto internacional de Miami. Un extraño incidente que ha tenido lugar apenas unas horas después de que se restableciera el tráfico aéreo en Estados Unidos después de que se suspendieran todos los vuelos el pasado viernes debido a un fallo técnico o "problema de comunicación".

La punta del ala chocó contra el morro del otro avión

"La punta del ala de un Boeing 737 de Copa Airlines impactó contra el morro de un Boeing 767 de UPS mientras ambas aeronaves rodaban por la pista del Aeropuerto Internacional de Miami", informó la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA).

Como resultado del choque dos personas resultaron heridas leves. En cuanto al incidente, la FAA explicó que sucedió a las 21 horas (hora local en Miami) y tuvo lugar cuando el avión de Copa Airlines se dirigía a la puerta de embarque, mientras que el aparato de UPS rodaba hacia la pista para despegar con destino a Colombia. Un pasajero del avión de Copa Airlines explicó tras bajar de este que escuchó gritos antes de sentir el impacto contra la otra aeronave.

El suceso no provocó más retrasos en el aeropuerto de Miami, ya que el resto de vuelos se redirigieron a otras pistas.

Fue la tercera suspensión general de despegues en este siglo

Un incidente que llega apenas unas horas después de que el tráfico aéreo volviera a la normalidad al suspenderse, durante al menos cuatro horas, todos los vuelos por un "problema de comunicación" bastante inusual en una red aérea como la estadounidense. Es más, se trata de la tercera suspensión general de despegues en el país en lo que va de siglo.

Una red obsoleta, en el origen del fallo

Sean Duffy, Secretario de Transportes de Estados Unidos, ha atribuido el colapso a la antigüedad de los sistemas de control aéreo y ha reclamado al Congreso una inversión de 50.000 millones de dólares, unos 45.000 millones de euros, para completar su renovación. Según ha explicado, los equipos más antiguos sufrieron una sobrecarga de datos que provocó inconsistencias técnicas y obligó a suspender los despegues por precaución.