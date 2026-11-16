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La UE aprueba el asiento permanente de Ceuta en el Comité Europeo de las Regiones

El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, ha comunicado la noticia a través de redes sociales.

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares EFE

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
Publicado:

El Consejo de la Unión Europea (UE) ha dado luz verde a que Ceuta cuente con un asiento permanente en el Comité Europeo de las Regiones. "Los ministros de Exteriores de la UE acabamos de aprobar el asiento permanente para Ceuta en el Comité de las Regiones. Ceuta queda sólidamente anclada en las instituciones europeas. La voz de los ceutíes es central en España y en Europa", ha dicho el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, en redes sociales.

A su llegada al Consejo de Exteriores celebrado este lunes en Bruselas, Albares ha explicado a los medios de comunicación que los ministros iban a "aprobar definitivamente" ese estatus para Ceuta, y que iba a seguir las gestiones para "garantizar una presencia institucional permanente" de Frontex, la agencia de fronteras exteriores de la UE, tanto en Ceuta como en Melilla.

En concreto, ha hecho referencia a los esfuerzos para que haya "un paquete financiero que dé la misma importancia a las fronteras terrestres del sur de Europa -que son las de Ceuta y Melilla-, exactamente igual que a las fronteras terrestres del este". A la vez, Albares ha dicho que iba a seguir avanzando en el diálogo con ambas ciudades para su introducción en la unión aduanera comunitaria. Apuntó a que el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, "ha decidido tomarse más tiempo, tiene dudas sobre la introducción en la unión aduanera, y evidentemente no voy a hacer nada que no sea de la mano con Ceuta y con Melilla". "Pero yo creo que es bueno que Ceuta y Melilla queden ancladas en la unión aduanera", ha señalado.

De esta manera, Ceuta podrá participar como miembro del Comité Europeo de las Regiones en el próximo plenario de este órgano consultivo, que será el 2 y 3 de diciembre. La composición de las delegaciones nacionales en este órgano, que cuenta con 329 escaños, se decide a nivel de cada Estado miembro. España cuenta con 21 puestos titulares, de los que 17 han representado habitualmente a comunidades autónomas y cuatro a municipios a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

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