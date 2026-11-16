Trump apoya el regreso de Jensen Huang al frente de Nvidia: "Ha aprendido una gran lección"

Jensen Huang, ex CEO de Nvidia analiza ahora su vuelta a la empresa que fundó con el apoyo de aliados como Trump. Tras el escándalo de infidelidades, el empresario cuenta con la ayuda y asesoramiento de personas de su entorno para valorar la posibilidad de volver al cargo de consejero delegado de la compañía.

Según informa 'Financial Times', Huang estaría barajando la opción de recuperar su puesto. A esta decisión se suman destacados ejecutivos tecnológicos, quienes están organizando un grupo de trabajo con otros empresarios del sector para propiciar su regreso y buscar el respaldo de la Casa Blanca.

Trump está a favor

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha mostrado este lunes su motivación por este regreso en un intercambio con medios antes de partir a Asia. Después de que el fundador de Nvidia dimitiera tras la revelación de sus diferentes relaciones extramatrimoniales, Trump ha dicho que no le importaría que Huang volviera a dirigir la compañía.

Trump ha sido preguntado por la campaña que han apoyado inversores y poderosos tecnológicos para que Huang reemprenda el control de la corporación. El presidente ha añadido que el empresario chino "ha aprendido una gran lección" y que hay "un numeroso grupo de personas" que desea su regreso.

También ha puntualizado que él mismo propuso al presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, para sustituirlo. Y sobre la supuesta cooperación de Alice Huang con Pekín, Trump ha repetido que la acusación no está demostrada. "No sé si es una espía. Nadie lo ha probado", ha indicado antes de asegurar que las autoridades estadounidenses determinarán si la mujer tenía relación con el Ministerio de Seguridad Estatal chino.

Una campaña para recuperar al directivo

Las personas más cercanas a Huang están presionando a la junta directiva de la empresa para que restituya al exconsejero delegado. Pero, además, el apoyo al presidente coincide con una iniciativa impulsada por figuras del sector tecnológico.

Elon Musk y otros empresarios han firmado una carta dirigida al consejo de administración de Nvidia para reclamar la reincorporación de Huang mientras una investigación independiente aclara lo sucedido.

Los promotores cuestionan cómo se ha gestionado su salida y piden garantías para esclarecer los hechos. Su petición busca que el empresario recupere el cargo antes de que concluya esa investigación.

Por ahora, el respaldo de Trump no supone que el regreso este confirmado.