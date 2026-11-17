Todo en esta historia supera los pronósticos. Ronald van de Kimmenade es ahora un feliz jubilado, sin embargo, su vida estuvo a borde del abismo no hace mucho. Hace dos años Ronald acudió al médico por una neumonía, pero el diagnóstico lo llevó a un recorrido completamente diferente. En el hospital de Tilburg le informaron de que tenía un tumor creciendo en su abdomen. En los primeros exámenes no se pudo determinar con exactitud de qué estaban hablando. Después todos los detalles sorprendían todavía más.

Se cree que el tumor llevaba años creciendo en su abdomen, pero debido a una anomalía genética y a que el ritmo de crecimiento era muy lento no lo detectaron. Ronal era consciente de que había aumentado de peso, pero lo achacaba a que cada vez hacía menos ejercicio. Al extirparlo se supo que el tumor pesaba 10,3 kilos, que para hacernos una idea los expertos indican que es como un balón de baloncesto.

La intervención se realizó en el Centro Médico Universitario de Groninga. Duró más de 10 horas y por primera vez en Europa se realizó autotrasplante intestinal, que consiste en extraer los intestinos del paciente para operarlos fuera del cuerpo y después reimplantarlos. El cirujano Sijbrand Hofker ha sido el responsable de la intervención que se realizó ya hace un año, pero que sale a la luz ahora porque su historia va a ser publicada en una revista médica. La masa benigna se encontraba en el tejido que conecta los intestinos con la pared abdominal y afectaba a vasos sanguíneos, lo que complicaba su extirpación.

Ronald se recuperó sin problemas tras la operación. En declaraciones a la televisión Noord indicó: "Ahora llevo una vida normal de nuevo. Puedo comer con normalidad y todo va bien".