Un avión de transporte militar ruso Antonov An-12, con al menos 17 personas a bordo, se ha estrellado este martes en la provincia siberiana de Kémerovo. De momento, las autoridades no han confirmado oficialmente el número de víctimas, aunque la radiotelevisión estatal rusa ha avanzado que no hay constancia de supervivientes.

El siniestro se produjo sobre las 17:38 horas (15:38 hora local), cerca del municipio de Yagunovo. Según el gobernador de la región de Kuzbás, Iliá Serdiuk, el avión "se estrelló mientras sobrevolaba nuestra región", y el lugar del accidente está cerca del pueblo de Yagunovo.

El gobernador se ha desplazado hasta la zona, que ha sido acordonada para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia: "Las circunstancias del incidente están siendo determinadas por los organismos autorizados".

El canal ruso Ren TV ha asegurado que las 17 personas que viajaban a bordo habrían fallecido, aunque esta cifra todavía no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades rusas.

Por su parte, el canal de Telegram Baza ha señalado que se están investigando varias posibles causas del accidente, como un problema con la bomba de combustible o un fallo en el sistema hidráulico de la aeronave.

Tras conocerse el suceso, el gobernador ha anunciado un gran despliegue de emergencia en la zona. Participan los servicios de Emergencia, la Policía y la Guardia Nacional, que han comenzado a trabajar de inmediato en el lugar del siniestro.