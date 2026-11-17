La Comisión Europea ha mejorado sus previsiones para España y estima que la economía nacional crecerá un 2,6% este año, dos décimas más de lo previsto en primavera. Según las previsiones económicas de otoño publicadas por Bruselas, el PIB español avanzará el doble que el de la zona euro, que se situará en el 1,2%, y por encima del 1,4% previsto para el conjunto de la Unión Europea. España también superará con claridad a Alemania, con un crecimiento del 1,3%; Italia, con el 1%; y Francia, que apenas crecerá un 0,4%.

Uno de los aspectos más positivos del informe es la evolución del mercado laboral, donde la CE prevé que el empleo aumente un 2,3% en 2026 y un 1,8% en 2027, apoyado por el consumo, la actividad económica y los flujos migratorios, incluida la reciente regularización extraordinaria de personas inmigrantes.

Gracias a esta creación de empleo, la tasa de paro bajará del 10,5% registrado en 2025 al 9,9% este año. En los próximos ejercicios seguirá reduciéndose, hasta el 9,6% en 2027 y el 9,4% en 2028. Aun así, España mantendrá la segunda tasa de desempleo más alta de la Unión Europea, solo por detrás de Finlandia.

Aumenta la inflación

El consumo privado, favorecido por la mejora del empleo y la reducción gradual del ahorro de los hogares, será uno de los principales motores del crecimiento. Sin embargo, el principal problema será el encarecimiento de los precios. Bruselas ha elevado su previsión de inflación para España hasta el 3,9% en 2026, nueve décimas más de lo que estimaba en mayo. Esta cifra superará tanto la media de la eurozona, del 3,2%, como la de la Unión Europea, situada en el 3,3%.

El aumento se explica por la subida de los precios de la energía y su traslado a los alimentos y otros productos. Se espera que la inflación baje al 3,3% en 2027 y al 2,3% en 2028, aunque advierte de que los precios podrían seguir presionando los salarios durante los próximos años.

La deuda pública bajará

Las cuentas públicas también empeoran ligeramente en el corto plazo. La Comisión prevé que el déficit alcance el 2,6% del PIB en 2026, dos décimas más de lo previsto en primavera, debido a las medidas para amortiguar el impacto del conflicto en Oriente Próximo -equivalente al 0,5%. y a las ayudas por las inundaciones en Andalucía y Extremadura -un 0,3%-.

Entre estas medidas figuran las rebajas del IVA en combustibles, electricidad y gas, así como ayudas a agricultores, transportistas, empresas y hogares vulnerables. A partir de 2027, el déficit podría reducirse al 2,2% del PIB si se retiran algunas de estas ayudas.

No obstante, la deuda pública seguirá bajando y Bruselas calcula que se situará en el 99,2% del PIB este año, por debajo del 100% por primera vez desde 2019, y continuará descendiendo hasta el 97,2% en 2028.

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