La red interna de comunicaciones de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos (NSA), conocida como "NSA Net", ha sufrido una caída este martes, según informó la cadena CNN. Esta red permite a los empleados de la agencia intercambiar información altamente clasificada.

De acuerdo con seis fuentes consultadas por CNN, por el momento no existen pruebas de que la interrupción se haya producido por "un ciberataque". En estos momentos, señalan que la NSA estaría trabajando para determinar el alcance del problema y ha organizado llegadas escalonadas de parte de su personal.

Fuentes citadas por el medio también explicaron que existen varias redes de respaldo y sistemas de seguridad alternativos, por lo que la interrupción no afectaría la capacidad de enviar información de inteligencia urgente al presidente Donald Trump, que se encuentra de viaje en Asia.

Por su parte Trump, restó importancia a estas incidencias y aseguró que este tipo de fallos son inevitables, según informó Reuters. "Cosas como esa pasan", declaró a los periodistas en Manila cuando le preguntaron por las interrupciones: "No pasa nada".

Varios problemas en una semana

El incidente se produce después de varios problemas técnicos registrados en Estados Unidos durante los últimos días. El pasado viernes, un Estados Unidos suspende todos los vuelos del país por "un problema de comunicación" obligó a suspender durante más de cuatro horas la salida de todos los vuelos del país.

La Administración Federal de Aviación (FAA) atribuyó el problema a una inestabilidad en sus sistemas de comunicaciones y radares. Según la agencia, se cancelaron alrededor de 12.462 vuelos, aunque no todos estuvieron directamente relacionados con la paralización nacional. También hubo una interrupción del servicio de correo electrónico de Microsoft durante varias horas.

Además, el lunes varios usuarios denunciaron dificultades para acceder a los servicios de algunos de los principales bancos del país y la aerolínea estadounidense United Airlines informó de un fallo tecnológico que afectó a vuelos con salidas programadas a nivel nacional. La compañía describió la situación como una "interrupción generalizada de sus sistemas".

Prueba nacional

Este martes, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos (FEMA) tiene previsto realizar una prueba nacional para comprobar los procedimientos de las alertas oficiales de emergencia que ha comenzado a las 14:20 hora del este (17:20 GMT) y consistirá en enviar un mensaje de prueba por radio y televisión. El objetivo es verificar que los medios de comunicación reciben y retransmiten correctamente las alertas oficiales.

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