Javier Milei aprieta el cinturón a los argentinos en su primera semana como presidente

Los precios siguen subiendo en Argentina una semana después de que Javier Milei jurara como presidente. Milei prometió recortes y lo ha cumplido. El portavoz del Gobierno de Argentina, Manuel Adorni, confirmó que el país está transitando por un escenario de hiperinflación con un incremento diario de la tasa del 1%, lo que aseguran les obliga a aplicar un paquete de medidas. Las declaraciones se dan en la misma semana en que la inflación interanual en el país escala al 160,9%.

El Gobierno de Milei ya ha devaluado el peso a la mitad, reducido los subsidios y suspendidas las obras públicas. Asegura que los argentinos verán los primeros beneficios en marzo. "Hicimos un programa hiperortodoxo con un fuerte ajuste fiscal para llevar el déficit financiero a cero", aseguró Milei. Sin embargo, con una inflación del 160%, la clase media y trabajadora tienen sus dudas. Algunos dicen que son jubilados y que es imposible vivir con la pensión, otros creen que al final siempre pagan los mismos. Hay quienes lo han votado y asumen el mal trago y los que tienen una familia por alimentar y ver el futuro muy difícil.

Los sindicatos anuncian movilizaciones y el Gobierno intenta frenarlas con una norma antipiquetes. Será difícil porque la semana que viene se espera que miles de personas se manifiesten en Buenos Aires contra el nuevo Ejecutivo. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció medidas contra las protestas en el marco del nuevo protocolo para el mantenimiento del orden público. No se permitirá ni cortes de calles y carreteras ni bloqueos a empresas como forma de manifestación social o sindical. "Sin orden no hay libertad. Y, sin libertad, no hay progreso", ha afirmado Bullrich, quien ha advertido que "quien las hace, las paga" y que solo se permitirán protestas "sobre la vereda acera".

Varias provincias sienten el impacto del ajuste fiscal

Las primeras provincias argentinas han comenzado a sentir el impacto del ajuste fiscal, por lo que han anunciado medidas como la congelación de gastos o diferir el pago de salarios. El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, anunció medidas "preventivas" de "emergencia económica" y control del gasto público, incluyendo la congelación por seis meses de ciertos gastos y contrataciones.

Por su parte, el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, anunció que desdoblará y diferirá el pago de salarios a trabajadores estatales. "Por primera vez en 40 años no podremos pagar los sueldos de diciembre y enero a fin de mes", afirmó.

Las provincias de San Juan y Córdoba también anunciaron recortes de gasto público, mientras otras lanzaron advertencias sobre las dificultades que afrontan en la administración.