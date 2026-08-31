Italia y España prorrogan 15 días más los controles fronterizos a los pasajeros entre ambos países

Italia anunciaba este lunes que los controles fronterizos a los pasajeros procedentes de España se iban a prolongar 15 días más y la respuesta de Moncloa no se ha hecho esperar. El Gobierno ha anunciado también una prórroga de 15 días en los controles que fronterizos a los pasajeros que por mar o aire acceden al territorio nacional desde Italia.

Desde el gobierno de Meloni se ha informado de que "la decisión se ha tomado, en línea con el análisis realizado por el Comité de Análisis de Inmigración y Seguridad Fronteriza, debido a que persisten los elementos de evaluación que habían motivado su reintroducción el pasado 1 de agosto", señala el Ministerio de Interior en un comunicado.

El Gobierno que preside Giorgia Meloni ha comunicado su decisión al Ejecutivo español. "Las evaluaciones que justifican la prórroga fueron comunicadas por el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, a su homólogo español, Fernando Grande-Marlaska, durante una conversación telefónica constructiva", precisa la nota oficial.

Por su parte, el Gobierno español ha decidido prorrogar también durante quince días los controles fronterizos a los pasajeros que por mar o aire acceden al territorio nacional procedentes de Italia. Dichos controles se instauraron el pasado 8 de agosto por un plazo inicial de un mes.

Acuerdo de libre circulación europeo con España

Fue hace justo un mes, el 31 de julio, cuando el Gobierno italiano comunicó su decisión de suspender el acuerdo de libre circulación europeo con España por una cuestión de "seguridad nacional" ante la crisis migratoria de Ceuta. La suspensión ha supuesto la reintroducción de controles fronterizos en puertos y aeropuertos para viajeros procedentes de España.

Por su parte, el Gobierno de Pedro Sánchez exigió, sin éxito, a Roma el levantamiento de estas restricciones y respondió con la suspensión de Schengen con Italia hasta el 7 de septiembre, aplicando también controles a los viajeros procedentes de este país.

A qué afecta

Aunque Italia no comparte frontera terrestre con España, la medida afecta a aquellos que viajen en avión o barco entre ambos países. El Ministerio del Interior de Italia ha dispuesto la reintroducción de controles en puertos y aeropuertos con España. El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, adoptó la decisión tras una reunión del Comité de Análisis sobre la Inmigración y la Seguridad de las fronteras en aquel momento.

Ya se ha cumplido un mes desde que comenzó la crisis migratoria en Ceuta, después de que miles de migrantes llegaran a nado a la ciudad autónoma desde Marruecos. Una situación que, lejos de concluir, sigue marcando el día a día de los ceutíes y elevando la tensión en la ciudad.

Durante este lunes, los vecinos vuelven a salir a las calles mostrando su rechazo a la situación, y con la intención de reclamar una respuesta a las autoridades y pedir la expulsión de los migrantes que entraron en Ceuta el pasado 30 de julio. Las protestas se intensifican después de varias semanas de tensión.