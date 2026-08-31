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Siete personas detenidas por el asesinato de una bebé recién nacida

El suceso ha tenido lugar en Sheffield, en el centro de Inglaterra. Por el momento la policía británica ha arrestado a siete personas sospechosas.

Línea policial británica

Línea policial británica Europa Press

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Juan Vivancos
Publicado:

Un total de siete personas han sido arrestadas acusadas de asesinar a una bebé recién nacida en Sheffield, Inglaterra. Tras recibir un aviso, la policía acudió rápidamente a un piso en la zona de Wincobank, en el centro de la ciudad inglesa, al llegar al domicilio decretaron la muerte de la niña. Tras la detención de las posibles siete personas implicadas, las autoridades investigan sus edades.

La inspectora jefe Emma Knight declaró: "Somos conscientes de que esta noticia será profundamente preocupante y quiero asegurar a nuestras comunidades locales que contamos con un equipo de detectives y agentes dedicados que están trabajando arduamente para garantizar que se haga justicia para la bebé que se encuentra en el centro de esta investigación".

"En el marco de nuestra investigación, siete personas han sido arrestadas bajo sospecha de asesinato. Todas ellas permanecen bajo custodia policial. Estamos trabajando para determinar la edad de algunos de los detenidos".

"Nuestra investigación se encuentra en sus primeras etapas y nos gustaría recordar a la gente que evite especular sobre este incidente" agregó la inspectora jefe.

La policía ha pedido al público que no especule.

Esta mañana, a las 5:58 (domingo 30 de agosto), recibimos informes sobre la preocupación por la seguridad de un bebé recién nacido en la zona de Wincobank, en Sheffield.

"Como parte de nuestra investigación, siete personas han sido arrestadas bajo sospecha de asesinato. Todas ellas permanecen bajo custodia policial. Estamos trabajando para determinar la edad de algunos de los detenidos".

"Nuestra investigación se encuentra en sus primeras etapas y nos gustaría recordar a la gente que evite especular sobre este incidente" recalcó Emma Knight

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