VÍDEO: Las impactantes imágenes de una enorme roca arrastrada por la riada en Nepal

Una enorme roca es arrastrada y rodada valle abajo por la fuerza de la corriente de lodo que ha azotado la zona fronteriza de Nepal con la región autónoma china del Tíbet. Las imágenes, grabadas por testigos que se encuentran en la zona, muestran la brutal fuerza del torrente, capaz de desplazar bloques de piedra de grandes dimensiones por el cauce.

La gigantesca roca que aparece en las imágenes forma parte de los bloques que fueron transportados y depositados sobre el paisaje durante el último máximo glacial, hace unos 20.000 años. Ahora, la fuerza de la riada ha conseguido desplazarla por el valle.

El desastre ha dejado cerca de 550 muertos en Nepal, mientras las autoridades continúan buscando más de 600 turistas desaparecidos o fuera de contacto.

Existe "alto riesgo" de inundaciones secundarias

El desprendimiento de la base del glaciar y la degradación del permafrost provocaron el desastre en la cuenca del río Lhende Khola. Por el momento, China ha suspendido las operaciones de rescate debido al alto riesgo de nuevas riadas. "Se ha ordenado a todos los equipos de rescate que permanezcan en sus lugares y esperen nuevas instrucciones", ha anunciado la cadena estatal CCTV.

La situación continúa siendo peligrosa. Se ha formado un lago cuyos niveles de agua siguen aumentando en una zona de la frontera y, según los medios estatales chinos, existe un "alto riesgo" de que el agua desborde sus límites. Las alertas ante posibles inundaciones secundarias mantienen a la población "en un estado de gran tensión", según la delegación de la Cruz Roja en Nepal.