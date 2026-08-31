Gran Cañón del Colorado
Al menos 20 personas desaparecidas y decenas de evacuados en el Gran Cañón del Colorado por fuertes inundaciones
Se busca por tierra y por aire a excursionistas que pudieron haber quedado atrapados por lo que han denominado las autoridades "una pared de agua".
Publicidad
Al menos 20 personas están desaparecidas y decenas de turistas han sido evacuados del Gran Cañón del Colorado después de las repentinas y fuertes inundaciones registradas.
Según informó el Servicio de Parques Nacionales de EE.UU. no se han registrado heridos.
Las autoridades temen que en los próximos días se registren nuevas lluvias fuertes o la posibilidad de tormentas eléctricas y eso pueda provocar nuevas inundaciones repentinas, flujos de escombros, desprendimientos de rocas y cambios rápidos en las condiciones de los senderos y del río. Por el momento no hay una fecha de reapertura.
"Las inundaciones causaron daños importantes en todo el cañón Bright Angel. Casi todas las pasarelas peatonales que cruzaban el arroyo Bright Angel quedaron destruidas, eliminando el acceso peatonal a través del arroyo"
Más Noticias
- La guerra vuelve a Irán con un ataque de "precisión" por parte de EE.UU. sobre la isla de Larak en Ormuz y Teherán responde atacando bases aéreas
- España activa la ayuda de la UE casi un mes después de la entrada masiva en Ceuta
- Cinco reinas para los tronos del siglo XXI: las princesas que marcarán el futuro de las monarquías europeas
Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.
Publicidad