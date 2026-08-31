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Al menos 20 personas desaparecidas y decenas de evacuados en el Gran Cañón del Colorado por fuertes inundaciones

Se busca por tierra y por aire a excursionistas que pudieron haber quedado atrapados por lo que han denominado las autoridades "una pared de agua".

Inundaciones en el Gran Cañón del Colorado

Al menos 20 personas desaparecidas y decenas de evacuados en el Gran Cañón del Colorado por fuertes inundaciones | Antena 3 Noticias

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Al menos 20 personas están desaparecidas y decenas de turistas han sido evacuados del Gran Cañón del Colorado después de las repentinas y fuertes inundaciones registradas.

Según informó el Servicio de Parques Nacionales de EE.UU. no se han registrado heridos.

Las autoridades temen que en los próximos días se registren nuevas lluvias fuertes o la posibilidad de tormentas eléctricas y eso pueda provocar nuevas inundaciones repentinas, flujos de escombros, desprendimientos de rocas y cambios rápidos en las condiciones de los senderos y del río. Por el momento no hay una fecha de reapertura.

"Las inundaciones causaron daños importantes en todo el cañón Bright Angel. Casi todas las pasarelas peatonales que cruzaban el arroyo Bright Angel quedaron destruidas, eliminando el acceso peatonal a través del arroyo"

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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