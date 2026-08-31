Continúa la búsqueda de los 18 desaparecidos tras el naufragio de un catamarán en Chipre

Al menos 18 personas siguen desaparecidas este lunes tras el naufragio ocurrido el domingo al norte de Chipre de un catamarán en el que viajaban 267 pasajeros. El número de muertos ha ascendido a ocho.

Según la emisora turca NTV, el barco tenía 26 años de antigüedad, pero llevaba al menos cuatro años inactivo antes del siniestro. La cadena señala que se investiga si el buque se encontraba en condiciones técnicas adecuadas para navegar en alta mar. Algunos supervivientes han indicado que el catamarán comenzó a hacer aguas poco después de zarpar y que navegaba a una velocidad excesiva. También han asegurado que la tripulación ignoró los avisos de algunos pasajeros al respecto. Otros testigos afirman que, antes de que la embarcación se hundiera, se escuchó un ruido similar a una explosión en la proa.

Ocho víctimas mortales identificadas

Cuatro embarcaciones equipadas con sistemas de visión nocturna y dos helicópteros han participado durante toda la noche en la búsqueda de supervivientes, que continúa este lunes por la mañana con la ayuda de drones llegados desde Turquía, según han informado las autoridades locales.

El ministro de Turismo de la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre, Fikri Ataoglu, ha anunciado que un buque con capacidad para rastrear la zona hasta 500 metros de profundidad llegará mañana martes procedente de Turquía. Ataoglu ha precisado que 249 personas han sido rescatadas y que cuatro de las ocho víctimas mortales ya han sido identificadas.

El catamarán, de 40,5 metros de eslora y propiedad de la empresa turca Filo Denizcilik, había zarpado del puerto de Girne, en el norte de la isla de Chipre, con rumbo a Turquía. A bordo viajaban 267 pasajeros y ocho tripulantes. La tripulación emitió el domingo una llamada de socorro a las 12:10 horas (09:10 GMT), en la que informó de que la embarcación hacía aguas. El barco terminó volcando y hundiéndose en una zona donde la profundidad del mar alcanza unos 514 metros.

El capitán y su tripulación han sido detenidos

La Policía turcochipriota ha iniciado una investigación sobre el accidente y ha informado de que el capitán del barco y el resto de la tripulación han sido detenidos. La prensa turcochipriota informa de que se produjeron varias infracciones, entre ellas que las puertas estaban cerradas en el momento del accidente, fallos en la distribución de los chalecos salvavidas y la imposibilidad de evacuar a los pasajeros en botes salvavidas.

Algunos pasajeros han declarado a los medios que el capitán trató de huir del barco durante el naufragio. El ministro de Obras Públicas y Transportes turcochipriota, Erhan Arikli, ha asegurado a la agencia turca Anadolu que se analizarán estas denuncias y los testimonios de los pasajeros. Las autoridades han señalado que ninguno de los pasajeros que permanecen ingresados en centros médicos se encuentra en estado grave.

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