Cinco reinas para los tronos del siglo XXI: las princesas que marcarán el futuro de las monarquías europeas

Las monarquías europeas preparan su relevo con una particularidad que hace apenas unas décadas habría resultado mucho menos habitual: las futuras soberanas son mujeres. Todas ellas son las primogénitas de sus respectivas familias y, salvo cambios en sus líneas sucesorias, están destinadas a convertirse en jefas de Estado.

La última en incorporarse a este particular club es Ingrid Alejandra de Noruega, que acaba de cumplir 22 años. Hija del príncipe heredero Haakon y de Mette-Marit, ocupa el segundo puesto en la línea de sucesión al trono noruego, por detrás de su padre.

Y aquí aparece uno de los detalles más curiosos. Ingrid tiene un hermano menor, el príncipe Sverre Magnus. Pero el orden de nacimiento es el que manda. En Noruega, la sucesión establece la igualdad entre hombres y mujeres. Así que el pequeño de la familia tendrá que conformarse con ver la corona desde una posición bastante más alejada.

Un club europeo con cinco protagonistas

La primera de esta generación es Victoria de Suecia, heredera de Carlos Gustavo y la reina Silvia. La princesa, de 49 años, está llamada a convertirse en la próxima reina sueca y será la primera mujer en ocupar el trono después de que su padre complete su reinado. También está Elisabeth de Bélgica, primogénita del rey Felipe y la reina Matilde. Con su llegada al trono, Bélgica continuará la línea de sucesión femenina que ya protagonizó su tía abuela, la reina Astrid, y posteriormente su abuela, la reina Paola.

En los Países Bajos, todas las miradas están puestas en Amalia, hija mayor de Guillermo Alejandro y Máxima. Es la heredera al trono y, cuando llegue el momento, se convertirá en reina. Y después está Leonor de Borbón. La princesa de Asturias es la heredera de la Corona española y la primera hija de los reyes Felipe VI y Letizia. Su hermana, la infanta Sofía, ocupa el segundo lugar en la línea sucesoria.

Una generación que cambia la historia

El denominador común entre estas cinco princesas es evidente. El hecho de ser mujeres ya no supone, en la mayoría de estas monarquías, un impedimento para acceder al trono.

Las leyes sucesorias fueron modificándose para acabar con la tradicional preferencia masculina. Suecia, Noruega, Bélgica y los Países Bajos han consagrado la igualdad sucesoria. En España, la Constitución todavía establece la preferencia del varón sobre la mujer en el mismo grado, aunque Leonor mantiene actualmente el primer puesto al no tener un hermano varón.

Cinco princesas. Cinco futuros reinados. Y una imagen que habría sido mucho menos habitual en el pasado. La Europa de las próximas décadas podría estar, por tanto, llena de coronas femeninas. Y visto el panorama, parece que el futuro de las monarquías europeas viene con muchas más princesas que príncipes.