La guerra vuelve a Irán con un ataque de "precisión" por parte de EE.UU. sobre la isla de Larak en Ormuz y Teherán responde atacando bases aéreas

El regreso de la guerra de Irán es toda una realidad ya. El ejército estadounidense ha efectuado en las últimas horas un ataque de "precisión" sobre la isla iraní de Larak contra dos plataformas para disparar cohetes cargados con minas marinas que Teherán se preparaba para lanzar al estrecho de Ormuz.

"Irán generó la amenaza y el ejército estadounidense la eliminó para proteger a los marinos civiles, al transporte marítimo comercial y al libre flujo del comercio mundial", señaló el CENTCOM. Este ataque pronto tuvo respuesta por parte de Irán. El ejército iraní afirmó haber atacado la base aérea Al Minhad de los Emiratos Árabes Unidos con drones. Aseguran que tuvo como objeto las zonas donde se encontraban estacionadas fuerzas y helicópteros estadounidenses en la base.

Esta sería la primera actuación militar contra Teherán en aproximadamente un mes y horas después de llevarse a cabo el presidente Donald Trump volvía a hacer uso de la inteligencia artificial para compartir un vídeo en su perfil de Truth Social en el que se muestra la destrucción de la isla iraní de Jarg. Las imágenes simulan bombardeos: un tanque de almacenamiento y un petrolero explotan, vistos desde una aeronave. El mensaje dice: "¡¡¡La isla de Jarg siendo hecha añicos!!! Presidente DJT".

La isla de Jarg ha sido en varias ocasiones blanco de amenazas de Trump desde el inicio de la guerra que Estados Unidos e Israel libran contra Irán. La isla concentra la mayor parte de las exportaciones petroleras iraníes, lo que la convierte en un objetivo de alto valor simbólico y económico. Por ello, en julio, un bombardeo estadounidense ya había alcanzado sus instalaciones, dejando al menos ocho militares iraníes muertos. Trump justificó entonces esa escalada acusando a Teherán de amenazar la libertad de navegación en Ormuz.

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