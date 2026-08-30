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Crisis migratoria

España activa la ayuda de la UE casi un mes después de la entrada masiva en Ceuta

Casi un mes después de la entrada masiva de migrantes, España pide ayuda a Bruselas para reforzar el control de la frontera, mejorar la capacidad de acogida y agilizar la identificación de los migrantes que todavía permanecen en la ciudad

Migrantes en Ceuta

España ha recurrido a la ayuda de la UE para hacer frente a la crisis de Ceuta | EFE

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Paula Franco
Publicado:

España ha recurrido finalmente a la ayuda de la Unión Europea para hacer frente a la crisis migratoria de Ceuta. El Gobierno ha solicitado a Bruselas financiación de emergencia y apoyo operativo para reforzar el control de la frontera, mejorar la capacidad de acogida y agilizar la identificación y tramitación de las personas migrantes que todavía permanecen en la ciudad autónoma.

La petición llega casi un mes después de la entrada masiva de migrantes desde Marruecos, los días 30 y 31 de julio. El Gobierno cifró inicialmente en unas 80.000 las personas que llegaron a Ceuta. La mayoría regresó a Marruecos en las primeras horas, pero miles de personas continúan todavía en la ciudad.

Fondos de emergencia y refuerzo europeo

La primera solicitud formal de España a Bruselas fue la de financiación de emergencia, presentada el 24 de agosto. Se trata de asistencia EMAS, integrada en el Fondo de Asilo, Migración e Integración (AMIF), un mecanismo europeo pensado precisamente para responder ante situaciones de presión migratoria excepcional. España ya ha recurrido a estos fondos en anteriores crisis, especialmente en Canarias y Ceuta.

El dinero puede destinarse a reforzar la acogida y la asistencia, así como a mejorar las capacidades de gestión migratoria. En este caso, España reclama recursos para aumentar la capacidad de recepción, atender también a los menores no acompañados y reforzar las infraestructuras y medios destinados a la protección fronteriza. La Comisión Europea ha confirmado que estudiará las necesidades planteadas por España antes de tomar una decisión.

El Ministerio del Interior ha solicitado el apoyo de Frontex y de Europol para reforzar el dispositivo de triaje. El objetivo es agilizar la identificación de las personas que permanecen en Ceuta y acelerar la posterior tramitación de sus expedientes, incluidos los procedimientos de asilo y retorno cuando corresponda. España también ha pedido ampliar la Operación Minerva y aumentar el número de agentes europeos.

La críticas políticas

La demora en formalizar estas solicitudes había generado críticas políticas. El Partido Popular ha reclamado al Gobierno que actúe con urgencia para evitar que Ceuta se convierta "en una Lampedusa española o en un CETI permanente", según ha advertido este domingo Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del partido.

Además, en un comunicado, el PP ha acusado al Gobierno de "fallar" en la gestión de una crisis que, a su juicio, "continúa sin resolver", y ha criticado también que cuestione las movilizaciones ciudadanas en apoyo a Ceuta y en defensa de su españolidad.

Bruselas llevaba días asegurando que la ayuda estaba disponible y que había ofrecido asistencia a España. Ahora, las peticiones ya están formalizadas y quedan a la espera de la respuesta de las instituciones europeas.

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