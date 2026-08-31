Se multiplican los incidentes con osos en zonas urbanas de Estados Unidos por la sequía

La población de osos negros en América del Norte se estima en más de 900.000 ejemplares, en torno a la mitad de los cuales están en Estados Unidos. Esta cifra nada despreciable está detrás de numerosos avistamientos, normalmente en zonas de naturaleza, sin embargo este año se ha observado un cambio en su conducta.

A parte de a Europa, la sequía azota un año más el oeste norteamericano y a la amenaza de incendios se le suma una escasez de biodiversidad derivada de la falta de agua. Esto se traduce en un hambre atroz que padecen estos mamíferos omnívoros. Buscando algo con lo que alimentarse se aproximan con mayor frecuencia a las áreas urbanas. Este año los avisos de avistamiento en las proximidades de viviendas ya superan los 7.000 en el Estado de Colorado.

Abundan los vídeos de personas que observan cómo los osos utilizan sus jardines como patio de recreo, o que son sorprendidos por alguno de estos animales dentro de sus propias casas o comercios. Las reacciones, de todo tipo, a lo que las autoridades recuerdan que son animales salvajes. Su olfato, siete veces más potente que el de los perros y acuden atraídos por la abundancia de olores de la comida humana.

La risa nerviosa de Rico, residente de Colorado, da muestra de la avalancha de sensaciones que experimentó cuando se encontró con dos oseznos en el salón de su casa. También la huida a la carrera de la propietaria de un estanco cuando un ejemplar asomó el hocico por la puerta entreabierta del local.

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