Israel vuelve a bombardear el sur de Líbano y pone en peligro el acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán

Israel vulneró este jueves el memorando de entendimiento firmado apenas unas horas antes por Estados Unidos e Irán, que establece el cese "inmediato y permanente" de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano. Lo hizo, según fuentes oficiales libanesas, al atacar con un dron un vehículo en el sur del país, un bombardeo que dejó un muerto y un herido de gravedad.

"Una persona murió y otra resultó gravemente herida en un ataque perpetrado por un dron enemigo (israelí) que tenía como objetivo un automóvil en la rotonda de Kafr Tibnit, en Arnoun", informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN) del Líbano, pocas horas después de la firma del memorando y de la entrada en vigor del acuerdo.

El medio oficial libanés, que no identificó a las víctimas, informó además de otro ataque registrado durante la mañana. En esta ocasión, un dron israelí lanzó una bomba contra una vivienda en la localidad de Yahoun, próxima a Bint Jbeil, en la provincia meridional de Nabatieh, causando dos heridos.

Bombardeos en pleno acuerdo de paz

Estos bombardeos se produjeron después de que Donald Trump, y su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, firmaran digitalmente el memorando de entendimiento.

El presidente de EE.UU. rubricó el documento desde el Palacio de Versalles, en Francia, donde se encontraba tras participar en la cumbre del G7, mientras que Pezeshkian lo hizo desde Teherán, según la información difundida por Washington. El acuerdo, alcanzado tras varios meses de negociaciones mediadas por Pakistán y Catar, contempla el fin "inmediato y permanente" de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, así como la reapertura del estrecho de Ormuz.

Israel pasa por alto las advertencias

Desde el anuncio del acuerdo, Irán ha reiterado en varias ocasiones que este debe incluir el cese de las hostilidades en el Líbano por parte de Israel. Asimismo, el ejército iraní ha amenazado con una "respuesta severa" si continúan los ataques israelíes.

Por su parte, a principios de junio, Trump afirmó haber pedido personalmente al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu que cancelara un gran ataque contra Beirut y aseguró que estaba intentando sostener un alto el fuego entre Israel y Hezbolá.

Sin embargo, pese a las presiones, Israel ha mantenido que seguirá actuando contra objetivos vinculados a Hezbolá mientras considere que existe una amenaza para su seguridad.

Con estas nuevas víctimas, aumenta el balance facilitado por el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública del Líbano. Según el último informe, publicado este jueves, el número total de fallecidos desde el 2 de marzo hasta el 17 de junio asciende a 3.884 personas, mientras que 11.856 han resultado heridas.

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