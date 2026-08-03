La crisis migratoria en Ceuta tensa a la Unión Europea por el control migratorio y el espacio Schengen

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado una respuesta coordinada de la Unión Europea ante la crisis migratoria registrada en Ceuta y ha defendido la actuación del Ejecutivo en el control de la frontera exterior de la UE. Asimismo, ha lamentado la reacción de algunos dirigentes europeos, a quienes ha acusado de mantener posiciones "egoístas" y "polarizadoras" en materia migratoria. Frente a esas críticas, otros responsables comunitarios han expresado públicamente su respaldo a España y han insistido en la necesidad de reforzar la cooperación europea para proteger las fronteras exteriores y gestionar los flujos migratorios.

Por su parte, el centroderecha y la derecha europea defienden un endurecimiento de la política migratoria comunitaria, con un mayor control de las fronteras exteriores, la agilización de las devoluciones de inmigrantes en situación irregular y medidas más estrictas para proteger el espacio Schengen, una línea que ya han adoptado gobiernos como los de Italia, Alemania y Países Bajos. Ante la división europea, se ha convocado una reunión extraordinaria de los ministros del Interior de la UE para coordinar una respuesta común.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, también ha salido en defensa de la actuación del Gobierno al advertir sobre la difusión de campañas de desinformación en redes sociales relacionadas con la inmigración y el espacio Schengen. Según ha señalado, durante episodios de presión migratoria circulan informaciones falsas o manipuladas que contribuyen a generar alarma social y distorsionar el debate público. Asimismo, ha recordado que España es el único Estado miembro de la Unión Europea con una frontera terrestre con África y ha subrayado que la protección de Ceuta y Melilla constituye una responsabilidad compartida por el conjunto de la Unión.

¿Es Marruecos un socio fiable?

Durante la gestión de la crisis, el Gobierno ha evitado responsabilizar públicamente a Marruecos y ha puesto el acento en la cooperación mantenida con las autoridades marroquíes para reforzar el control de la frontera y facilitar el retorno de los migrantes que accedieron de forma irregular a territorio español. El Ministro de Asuntos Exteriores sostiene que la colaboración bilateral con Rabat constituye un pilar fundamental de la política migratoria española y defiende que esta estrategia ha contribuido, en distintos periodos, a reducir la presión migratoria sobre las fronteras exteriores de España.

Sin embargo, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha cuestionado la fiabilidad de Marruecos como socio en materia migratoria tras los episodios de presión fronteriza en la ciudad. Vivas reclama una relación basada en la lealtad, la transparencia y el respeto a la integridad territorial. En este sentido, ha pedido a España y a la Unión Europea una estrategia común para afrontar la presión migratoria.

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