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Las dudas sobre el acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos: los peajes y la reapertura del estrecho de Ormuz

Teherán asegura que Estados Unidos está obligado a levantar todas sus sanciones contra el régimen.

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Las dudas sobre el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán | Antena 3 Noticias

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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El próximo viernes 19 de junio, en un hotel de lujo ubicado en la montaña Bürgenstock, a los pies del lago Lucerna en Suiza, tendrá lugar la ceremonia de firma del protocolo de acuerdo alcanzado por Estados Unidos e Irán.

Un texto que despierta dudas entre senadores republicanos y parte del entorno MAGA (Make America Great Again), que se preguntan a qué se va a forzar a Irán, cuanto y cuándo se le va a pagar, además de los detalles del acuerdo. Pero hasta el viernes no habrá novedades.

Asimismo, Donald Trump ha considerado este martes alcanzar un pacto definitivo con Irán en un plazo de 60 días de negociaciones sobre el programa nuclear y el levantamiento de sanciones, entre otras cuestiones.

Los peajes

El viernes también se producirá la reapertura total del estrecho de Ormuz, según aseguró Donald Trump, aunque los transportistas atrapados en el estrecho temen por su seguridad. Además, ha señalado, al inicio de una reunión bilateral con su homólogo de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, que va a estar abierto "libre de peajes", más allá de los 60 días: "Cuando abra completamente, estará libre de peajes".

Otro de los pilares fundamentales del acuerdo es el fin de la guerra que será "inmediato y permanente, el fin en todos los frentes, incluido el Líbano", ha asegurado el ministro de asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi.

Tras estas palabras, en Israel consideran que su primer ministro ha cedido ante el presidente estadounidense, sin embargo Netanyahu mantiene que no se irán del Líbano ni dejará de atacar Herzbolá. De hecho, este martes, al menos cuatro personas han muertos y varios han resultado heridos a causa de ataques del ejercitó israelí contra dos localidades al sur del Líbano.

Levantamiento de sanciones

Por otra parte desde Teherán aseguran que EE.UU. está obligado a levantar todas sus sanciones contra el régimen, "junto con la reconstrucción y la compensación por daños", ha dicho el portavoz de Exteriores iraní, Esmail Baghaei.

Incluso se habla de 300.000 millones de dólares que Estados Unidos pretende que salgan del bolsillo de la comunidad internacional, pero Trump aclara que su Gobierno no ha acordado gastar esa cantidad de dinero para en Irán como parte de un eventual acuerdo bilateral. "No tenemos ninguna obligación", dijo destacando que lo acordado sí les autoriza "a ir e invertir en caso de querer en un futuro".

Uranio

En cuanto al uranio, el republicano habrá que esperar un máximo de 60 días: "Creo que se cumplirá más o menos según lo previsto. Ambas partes hemos estado implicadas en el proceso. Creo que quieren llegar a un acuerdo. Irán quiere hacerlo. Necesita volver a la actividad normal".

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