Trump presume del acuerdo de paz con Irán: "Nadie podría haberlo alcanzado, los iraníes se rieron de Obama"

El viernes se firma el acuerdo entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra, tendrá lugar en un hotel de lujo en Suiza. Pero este miércoles, dos días antes de que se produzca la firma, la cadena CNN ha filtrado "el borrador" del acuerdo de paz.

Aunque, antes de que se firme el documento, ha asegurado que él mismo lo presentará en rueda de prensa antes del viernes y lo leerá "palabra por palabra" para evitar malinterpretaciones.

Pero, según la cadena estadounidense, el acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán, que ya fue firmado el pasado domingo de forma virtual, sugiere que Teherán podría acceder a fondos por valor de 300.000 millones de dólares "si cumple con los compromisos relativos a su programa nuclear en futuras negociaciones".

Volverá a "lanzar bombas

En la misma línea, el portavoz de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, considera que los estadounidenses están obligados a levantar todas sus sanciones contra el régimen, "junto con la reconstrucción y la compensación por daños".

Sin embargo, el propio Donald Trump ha negado desde la cumbre del G7 que el documento incluya este fondo de inversión para la reconstrucción de Irán o el levantamiento de sanciones. Además ha advertido a Teherán que el texto acordado "no es definitivo" y de que él podría decidir en algún momento que "no le gusta", y aseguró que si Teherán "no se comporta", volverá a "lanzar bombas justo en medio de sus cabezas".

"Se rieron de Obama"

No obstante ha recordado que ningún otro presidente de Estados Unidos ha sido tan "duro" con el régimen iraní: "Esto debería haber sido hecho por Clinton y por Barack Hussein Obama. Debería haber sido hecho por Biden, por Bush. Podría haber sido hecho por mucha gente. Esto lleva pasando desde 47 años".

El republicano asegura que "nadie podría haber alcanzado este acuerdo, ni siquiera Obama". Y ha señalado que los iraníes "se rieron" del 44º presidente de Estados Unidos: ¿Y sabes lo que hicieron los iraníes? Se rieron de Obama y dijeron: 'Es un estúpido hijo de puta'".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.