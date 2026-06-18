Las claves del acuerdo con Irán y las diferencias con el pacto de Obama

Estados Unidos e Irán han firmado un acuerdo de paz inicial para poner fin a la guerra y abrir una nueva etapa de negociaciones entre ambos países. El pacto, firmado durante la cumbre del G7 celebrada en Francia, entra en vigor de manera inmediata e incluye medidas de gran impacto económico y estratégico para la región. Entre los principales puntos destaca la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo.

Además, Washington se compromete a levantar todas las sanciones impuestas a Teherán y a poner fin al bloqueo naval de sus puertos. El documento también contempla un plan de reconstrucción valorado en 300.000 millones de dólares destinado a impulsar la recuperación económica iraní tras el conflicto. El presidente estadounidense Donald Trump defiende la propuesta y afirma que evitaría una "catástrofe económica".

Y uno los aspectos más relevantes es la reactivación de la industria petrolera iraní. El acuerdo permitirá a Irán volver a exportar petróleo y combustibles a gran escala, recuperando una fuente de ingresos fundamental para su economía. Antes del conflicto, el país producía alrededor del 4% del crudo mundial, por lo que su regreso al mercado energético internacional podría tener repercusiones significativas.

La sombra de Barack Obama

Sin embargo, la cuestión que originó el enfrentamiento sigue sin resolverse. El programa nuclear iraní queda fuera del acuerdo definitivo y será objeto de una negociación específica durante un periodo inicial de 60 días, prorrogable si las dos partes lo consideran necesario. Trump siguió defendiendo el pacto aunque advirtió de que Estados Unidos retomaría las acciones militares si no se alcanza un entendimiento final.

Las diferencias con el acuerdo nuclear impulsado por Barack Obama en 2015 son notables. Ese pacto se centraba en imponer límites estrictos al programa nuclear iraní a cambio del alivio gradual de sanciones internacionales. Y el nuevo entendimiento, en cambio, prioriza el fin de las hostilidades, la recuperación económica y la normalización comercial, dejando para después la negociación sobre las actividades nucleares de Teherán. Mientras, Trump sostiene que el acuerdo de Obama abría la puerta a un arma nuclear y defiende que el actual pretende impedirla a través de futuras conversaciones.

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