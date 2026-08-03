Detenido un hombre tras encontrar el cadáver de una mujer británica dentro de una maleta

Un ciudadano afgano de 26 años ha sido detenido en Grecia como supuesto autor del asesinato de una mujer escocesa de 38 años, cuyo cuerpo ha sido encontrado en descomposición dentro de una maleta en un aparcamiento abandonado.

La mujer, de origen británico, se llamaba Elisabeth-Jane Ross y era trabajadora humanitaria, se cree que en el momento de ser asesinada llevaba ya tres semanas en el país heleno. Según indican fuentes policiales, el sospechoso habría confesado el crimen tras ser interrogado dos días después de que el cuerpo de la mujer fuera identificado.

Un comunicado emitido por la policía el domingo decía: "Se ha abierto una investigación contra un ciudadano extranjero de 26 años por homicidio intencional, robo y violación de la ley.

Las autoridades declararon que se habían encontrado "varias armas, algunas reales y otras falsas", en el domicilio del sospechoso.

Durante la investigación, la policía griega colaboro con la Agencia Nacional contra el crimen (NCA) del Reino Unido y Escocia.

Un 'sintecho' encontró el cuerpo

Un indigente fue el que descubrió el pasado 18 de julio el cuerpo de Ross, la cual era hija de un importante abogado de Edimburgo, el cadáver estaba envuelto en una tela dentro de una maleta en un aparcamiento ruinoso y lleno de basura.

El presunto asesino fue identificado por la policía gracias a que utilizó tarjetas de crédito de la mujer como confirmaron fuentes policiales: "Fue captado por las cámaras retirando dinero con tarjetas de varios cajeros automáticos, las tarjetas de crédito pertenecían a la Sra. Ross, eso fue clave para dar con él"

Además, los agentes también informaron de mensajes de texto enviados a su padre y otros familiares como deliberadamente engañosos. En los mensajes hablaba de su “necesidad de estar sola”.

El asesino era la pareja de una amiga de Ross

La víctima estuvo alojada en Keratsini, un suburbio cercano al puerto del Pireo y de ahí se marchó al centro de Atenas, donde alquiló un apartamento. Medios griegos informaron que el sospechoso fue encontrado en posesión de las llaves del apartamento alquilado y que era la pareja de una amiga de la británica.

La división de homicidios declaró que había hecho el anuncio tras reunir pruebas que demostraban que el afgano había "colocado el cuerpo en el maletín y lo había llevado al aparcamiento abandonado" en Kypseli.

La autopsia inicial realizada en el lugar no mostró signos evidentes de lesiones ni forcejeo en el cuerpo de la británica, pero resultó inconclusa debido al avanzado estado de descomposición. Las autoridades han acelerado las pruebas toxicológicas y el análisis de los tejidos de los órganos vitales para determinar la causa de la muerte.