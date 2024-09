Israel asegura que ha matado el jefe de Hezbolá tras una ofensiva en Beirut

El ejército israelí lanzó este viernes un ataque con una intensidad sin precedentes contra varios edificios en los suburbios de Beirut con el objetivo de matar al líder del grupo chií Hezbolá, Hasán Nasrala.

El duro ataque provocó el derrumbe de diversos edificios en el corazón del extrarradio meridional del Dahye, donde los equipos de rescate continúan con las labores de búsqueda en medio de la destrucción.

El pasado viernes, más de medio centenar de personas murieron en un bombardeo israelí que hizo derrumbarse dos edificios en la zona, donde en los días siguientes se sucedieron además otras tres acciones contra altos mandos de Hizbulá, la última de ellas el jueves mismo. Sin embargo, esta es la primera vez que las detonaciones resonaron no solo por Beirut sino también por poblaciones adyacentes, levantando una nube de humo naranja que algunos atribuyen a bombas antibunker.

En un primer momento, Hezbolá confirmó que estaba vivo y en un lugar seguro, pero este sábado Israel ha insistido en que ha acabado con la vida de Nasrallah. "Ya no podrá aterrorizar al mundo", han asegurado las FDI, en un escueto mensaje en X, anteriormente Twitter.

Continúa la escalada de tensión

Estos ataques parecen no tener fin y la escalada de tensión continúa en aumento. Este mismo sábado, una decena de israelíes bombardearon este sábado al menos un punto al este de Beirut.

Paralelamente, la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN) informó de "violentos" bombardeos en varias zonas del oriental Valle de la Bekaa, entre ellas poblaciones del distrito de Baalbek y al menos un punto en Hermel, en la frontera con Siria. También han sido alcanzadas cuatro localidades ubicadas en el centro de la provincia de la Bekaa, en la que se ubica ese valle bastión de Hizbulá, según el medio estatal.

El Ministerio de Salud Pública, que aún no ha ofrecido una cifra de víctimas en estos últimos ataques de la madrugada, llamó a "los hospitales en Beirut, Monte Líbano y zonas no afectadas por la agresión israelí" a que dejen de atender casos no urgentes al menos hasta finales de la próxima semana.

El presidente iraní tacha de "crimen de guerra" los bombardeos

Por su parte, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, tachó de "crimen de guerra" y "terrorismo de Estado" los bombardeos israelíes contra Beirut.

Los crímenes del régimen sionista (Israel) contra el pueblo palestino y libanés son una señal del fracaso de la comunidad internacional por detener la maquinaria del "terrorismo de Estado", afirmó Pezeshkian en un comunicado publicado a última hora del viernes.

El presidente iraní denunció que estos bombardeos israelíes demuestran que "este régimen es la mayor amenaza a la paz y la seguridad regionales e internacionales" y llamo a todos los países del mundo, especialmente los países islámicos, a que "condenen firmemente este crimen".

