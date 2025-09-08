Uno de los seis muertos en el tiroteo en una parada de autobús de Jerusalén es un español de 25 años

Uno de los seis muertos en el ataque a tiros que se ha registrado este lunes en una parada de autobús de Jerusalén es Yaakov Pinto, un joven español de 25 años natural de Melilla que vivía en Israel. Pinto se acababa de casar. Ha muerto en el lugar junto con otros dos jóvenes de unos 30 años.

Según ha comunicado el servicio de emergencias israelí 'MDA', tres de los muertos en el mismo sitio del ataque, entre ellos Pinto, eran hombres de unos 30 años y otro era un hombre de unos 50. A ellos hay que sumar una mujer de unos 50 años que fue trasladada en estado crítico al hospital y otro fallecido en otro centro hospitalario.

Según el MDA, 12 personas más tuvieron que ser trasladadas a hospitales, de ellas siete en estado grave por heridas de bala, tres leves por fragmentos de vidrio y dos más en estado moderado.

Dos atacantes abrieron fuego

Los hechos se desarrollaron pasadas las diez de la mañana hora local en la calle Yigal Yadin, en el cruce de carreteras de Ramot, al norte de la ciudad, cuando dos atacantes abrieron fuego contra una parada de autobús cercana a dos asentamientos israelíes.

Estas dos personas que abrieron fuego contra civiles de una parada de autobús de Jerusalén son dos ciudadanos palestinos, informó el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, desde Hungría. El Ejército israelí anunció el despliegue de soldados en la zona del ataque y también en las afueras de la capital cisjordana, Ramala, "para combatir el terrorismo".

La Policía de Israel ha indicado en un comunicado en su cuenta en la red social X que los dos "terroristas" implicados en el ataque contra el autobús fueron neutralizados por un miembro de las fuerzas de seguridad y un civil armado "presente en la zona". Por el momento, "zapadores continúan limpiando el lugar recabando pruebas" antes de confirmar "un gran" despliegue de seguridad en la zona. Asimismo, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha confirmado que los autores de este hecho son dos ciudadanos palestinos.

