Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Donald Trump

Donald Trump vuelve a avisar a Irán: "No creo que quieran las consecuencias de no llegar a un acuerdo"

En el avión presidencial Donald Trump ha hablado de las negociaciones con Irán, pero también del caso Epstein.

Donald Trump

Donald Trump vuelve a avisar a Irán: "No creo que quieran las consecuencias de no llegar a un acuerdo" | Antena 3 Noticias

Publicidad

Miriam Vázquez
Publicado:

No de forma directa, pero sí "indirectamente". Trump ha confirmado que va a estar involucrado "indirectamente" en las conversaciones con Irán que tendrán lugar en Ginebra. El presidente de Estados Unidos se muestra convencido de que Teherán "quiere llegar a un acuerdo".

"Estaré involucrado en esas conversaciones indirectamente y serán muy importantes. Veremos qué puede pasar. Irán es un negociador duro (...)". Está convencido de que no querrán las consecuencias de no encontrar un punto de unión. "Espero que sean más razonables. Ellos quieren llegar a un acuerdo. No creo que quieran las consecuencias de no llegar a un acuerdo".

La cita se producirá en la embajada de Omán, con el jefe de la diplomacia omaní Badr bin Hamad al Busaidi como intermediario.

Precisamente en declaraciones a la prensa en el avión presidencial, Donald Trump se explayó sobre diferentes temas. Entre ellos sobre el escándalo Epstein. El presidente asegura que no tiene "nada que esconder" y defiende que está "exonerado" en contraposición al expresidente Bill Clinton y a "muchos otros demócratas". "No tengo nada que esconder. He sido exonerado. No tengo nada que ver con Jeffrey Epstein".

"De hecho, Jeffrey Epstein estaba peleando para que yo no saliera electo con un autor, un vago, por cierto, y he sido totalmente exonerado. Ellos están siendo arrastrados y es su problema", reiteró Trump.

Epstein se declaró culpable en 2008 en Florida por cargos estatales por solicitar prostitución con una menor, tras lo que fue clasificado como delincuente sexual. El Departamento de Justicia ha publicado más de tres millones de páginas de documentos, 2.000 videos y 180.000 imágenes relacionados con la investigación sobre Epstein, pero el proceso ha sido criticado por legisladores y víctimas por demoras y fallos de privacidad que llevaron al retiro temporal de miles de archivos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Robots humanoides, flamenco y mucha innovación en la celebración del Año Nuevo Lunar en China

Año Nuevo Lunar chino

Publicidad

Mundo

Donald Trump

Donald Trump vuelve a avisar a Irán: "No creo que quieran las consecuencias de no llegar a un acuerdo"

Año Nuevo Lunar chino

Robots humanoides, flamenco y mucha innovación en la celebración del Año Nuevo Lunar en China

Ignacio Torrero

Un médico residente de Cirugía Ortopédica: "Me marché a Suiza porque veía que el sistema sanitario español maltrataba al personal"

Imágenes del momento del intento de secuestro de una menor en Italia
Vídeo

Duras imágenes: Secuestran a una niña arrebatándola de los brazos de su madre y rompiéndole el fémur

Manuel Muñiz
Conferencia de Múnich

Manuel Muñiz: "¿Qué vamos a hacer los europeos en un entorno donde nuestros aliados tradicionales se retiran?"

Guerra nuclear: Cuáles son los efectos de las armas nucleares
Mundo

La líder opositora de Bielorrusia advierte de que Putin está trasladando misiles nucleares a la frontera con la UE: "Que presten más atención"

Según los expertos, los misiles Oreshnik podrían llegar a Reino Unido en ocho minutos.

Acusan a Rusia de envenenar al líder opositor ruso Navalny
RUSIA

¿Qué es la epibatidina, la toxina de la rana que mató al opositor ruso Alexei Navalni?

El veneno extremadamente potente, descubierto en anfibios sudamericanos, ha sido identificado en análisis forenses vinculados al político ruso, lo que ha despertado interés científico y preocupación por su peligrosidad.

EuropaPress_7240255_january_14_2026_federal_agents_from_immigration_and_customs_enforcement_and

Muere de cáncer la hija del detenido por el ICE en Chicago que pidió su liberación

Andrew Mountbatten Windsor monta a caballo en Windsor Great Park, cerca de Royal Lodge, el el 2 de febrero de 2026.

Los viajes del expríncipe Andrés: cenas con modelos, fotos para Epstein y masajes diarios pagados por los contribuyentes

Alberto Priego

Alberto Priego, sobre el nuevo orden mundial: "Hasta ahora, Europa aceptaba una posición subordinada y ahora Europa quiere hablar con una voz propia"

Publicidad