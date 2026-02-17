Donald Trump vuelve a avisar a Irán: "No creo que quieran las consecuencias de no llegar a un acuerdo"

No de forma directa, pero sí "indirectamente". Trump ha confirmado que va a estar involucrado "indirectamente" en las conversaciones con Irán que tendrán lugar en Ginebra. El presidente de Estados Unidos se muestra convencido de que Teherán "quiere llegar a un acuerdo".

"Estaré involucrado en esas conversaciones indirectamente y serán muy importantes. Veremos qué puede pasar. Irán es un negociador duro (...)". Está convencido de que no querrán las consecuencias de no encontrar un punto de unión. "Espero que sean más razonables. Ellos quieren llegar a un acuerdo. No creo que quieran las consecuencias de no llegar a un acuerdo".

La cita se producirá en la embajada de Omán, con el jefe de la diplomacia omaní Badr bin Hamad al Busaidi como intermediario.

Precisamente en declaraciones a la prensa en el avión presidencial, Donald Trump se explayó sobre diferentes temas. Entre ellos sobre el escándalo Epstein. El presidente asegura que no tiene "nada que esconder" y defiende que está "exonerado" en contraposición al expresidente Bill Clinton y a "muchos otros demócratas". "No tengo nada que esconder. He sido exonerado. No tengo nada que ver con Jeffrey Epstein".

"De hecho, Jeffrey Epstein estaba peleando para que yo no saliera electo con un autor, un vago, por cierto, y he sido totalmente exonerado. Ellos están siendo arrastrados y es su problema", reiteró Trump.

Epstein se declaró culpable en 2008 en Florida por cargos estatales por solicitar prostitución con una menor, tras lo que fue clasificado como delincuente sexual. El Departamento de Justicia ha publicado más de tres millones de páginas de documentos, 2.000 videos y 180.000 imágenes relacionados con la investigación sobre Epstein, pero el proceso ha sido criticado por legisladores y víctimas por demoras y fallos de privacidad que llevaron al retiro temporal de miles de archivos.

