El ultimátum de Trump a Irán para cerrar un acuerdo nuclear en los próximos días

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aprovechado la actualización ante los medios de la obra de su nuevo salón de baile de la Casa Blanca para repasar algunos de los temas más recientes de su agenda. Respecto a su guerra con Irán, ha declarado que estuvo a una hora de aprobar una nueva oleada de ataques. Sin embargo, sus socios del golfo Pérsico, sobre todo Arabia Saudí y Qatar, lograron persuadirle.

Si bien no ha efectuado ya ese ataque, el presidente ha lanzado un nuevo ultimátum a Irán para llegar a un nuevo acuerdo nuclear. “Estoy diciendo dos o tres días, tal vez el viernes, el sábado, el domingo, algo así, tal vez a principios de la próxima semana”. De no cumplir ese plazo, Trump amenaza con volver a atacar Irán porque “no puede tener el arma nuclear”.

Donald Trump también ha defendido sus acciones en Irán y ha destacado que haya sido él quien lo haya hecho, “esto deberían haberlo hecho Obama y Biden”. Dice que hace lo correcto y se ve obligado porque no va "a permitir que el mundo explote bajo mi mandato”.

Con esta amenaza Donald Trump espera reactivar unas negociaciones que continúan atascadas. Por el momento, el cierre del estrecho de Ormuz continúa afectando a la economía mundial.

La república Islámica, por su parte, ha rechazado en múltiples ocasiones las condiciones impuestas por Washington respecto al enriquecimiento de uranio.