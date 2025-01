Investidura Donald Trump, en directo: Última hora de la toma de posesión y su vuelta a la Casa Blanca

Este 20 de enero coincide con el Día de Martin Luther King Jr., una conmemoración que subraya la herencia civil y la lucha contra la discriminación. Mientras gran parte de la ciudadanía honra el legado del célebre líder, Trump se prepara para jurar el cargo y trazar el rumbo de la nación, con la promesa de encabezar una "gran renovación de Estados Unidos". El contraste entre la celebración de los derechos civiles y el ascenso de un mandatario muy criticado por su tono divisivo configura un escenario de alta expectación en Washington.

Biden se despide con un mensaje de esperanza

El presidente saliente, Joe Biden, ya no acude como figura principal a esta ceremonia. Afirma que su intención es "mantener la fe" y deja la Casa Blanca pidiendo a los estadounidenses que sigan unidos frente a la polarización. "No me voy a ninguna parte", recalca Biden en su última intervención, celebrada en una iglesia afroamericana de Charleston. Además, decreta un lote de perdones que consolida su récord de amnistías. "Debemos aferrarnos a la esperanza. Debemos mantenernos comprometidos", insiste.

La capital estadounidense se convierte en una fortaleza para asegurar el traspaso de poderes. Trump, que hace cuatro años salió del Despacho Oval convencido de que le habían arrebatado la victoria, regresa con una promesa rotunda de "derogar todos los decretos estúpidos de Biden" y de "devolver al país la fuerza que le han quitado". En un mitin previo, explica que su mandato comenzará con la firma de unas 100 órdenes ejecutivas: "A partir de mañana actuaré con una velocidad y una fuerza históricas y solucionaré cada una de las crisis que enfrenta nuestro país".

Cronología de la investidura

Horas previas: Celebraciones y reuniones con su equipo. Trump visita el Cementerio Nacional de Arlington y asiste a un mitin de la victoria, respaldado por líderes conservadores y figuras mediáticas.

Servicio religioso: La jornada inaugural suele comenzar con un acto litúrgico. Biden no comparte vehículo con Trump, a diferencia de otros relevos, pues la tensión de años pasados permanece latente.

Ceremonia en el Capitolio: Por motivos meteorológicos, el juramento se traslada al interior del edificio (siguiendo el precedente de Ronald Reagan en 1985). A las 12.00 p. m. (hora de la Costa Este), el vicepresidente electo, J.D. Vance, jura primero; luego, Trump pronuncia el juramento ante el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts.

Discurso inaugural: Trump se dirige al país y al mundo en un mensaje que, según avanza su equipo, tendrá una fuerte carga nacionalista. Su duración oscila entre 15 y 30 minutos.

Desfile y bailes: Tras un almuerzo con representantes del Congreso, Trump pasará revista a las tropas y, más tarde, encabezará un desfile por la avenida Pensilvania hacia la Casa Blanca. Por la noche, se celebran bailes y recepciones donde actúan artistas y grupos como Village People.

La sociedad estadounidense contempla expectante el reinicio de la era Trump. Su discurso firme, lleno de promesas de "acabar con la decadencia" y de "restaurar la grandeza" de la nación, genera un apoyo entusiasta entre los más fieles, mientras otro sector lo ve con recelo e inquietud. El ahora presidente electo se dispone a acometer reformas radicales en materia migratoria, comercial y exterior.

