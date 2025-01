Así ha sido la amarga despedida de Joe Biden como presidente de EEUU: "No me voy a ninguna parte"

Washington acoge el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Una ciudad blindada para la toma de posesión, para el juramento como Presidente que se realizará, esta vez, en el interior del Capitolio. Joe Biden se despide como presidente de Estados Unidos y ha pasado su último día como Presidente en una iglesia afroamericana.

Biden ha querido tener un gesto, un guiño con esta comunidad. Y además, en un estado que tiene un significado muy especial para él. Durante este último adiós ha instado a los estadounidenses a "mantener la fe". Ha decretado un nuevo lote de perdones que consolidan su récord de Presidente con más amnistías y conmutaciones de pena. Además, ha hecho un llamamiento a la esperanza.

"Debemos seguir comprometidos. No me voy a ninguna parte", decía en una amarga despedida para el hombre que en unas horas pasará el testigo a Donald Trump. "Debemos aferrarnos a una esperanza. Debemos mantenernos comprometidos, mantener siempre la fe en que un día mejor está por venir. No me voy a ninguna parte", ha remarcado el mandatario, de 82 años en la localidad de Charleston.

"Oré con ustedes aquí en febrero de 2020, cuando me postulé para presidente. En mi último día completo como mandatario, este era de entre todos los lugares el lugar en el que quería estar", señaló Biden desde la Iglesia Bautista Royal Missionary, la misma que visitó en la campaña de ese año.

Biden pasa el testigo a Trump

Ante miles de seguidores, Donald Trump ha prometido derogar, de inmediato, todos los decretos "estúpidos" de Biden. Ha asegurado que "se cerrará el telón de los años de decadencia estadounidense" y ha presumido de conseguir el alto el fuego en Gaza, "hemos logrado más sin ser presidente de lo que ellos han logrado en cuatro años siendo Presidente".

El discurso ha sido el mayor que ha pronunciado Donald Trump en Washington desde el del 6 de enero de 2021 frente a la Casa Blanca. Uno de los momentos más ovacionados por los asistentes ha sido cuando ha anunciado el regreso de TikTok. "Tik tok está de vuelta" ha asegurado. Otro ha sido la aparición del millonario Elon Musk. Ha subido al escenario con su hijo y ha asegurado que "esta victoria de Trump es solo el inicio" de un cambio que transformará a Estados Unidos durante siglos.

