Indignación por la foto de uno de los terroristas de Boston en la portada de la “Rolling Stone”

Es una foto tan amable que hasta el propio Tsarnáev lo había elegido como perfil en Twitter. La revista “Rolling Stone” ha puesto en su portada la foto de uno de los terroristas de Boston pero asegura que solo pretende explicar como un estudiante prometedor cayó en el radicalismo islámico y en eso se centra el artículo.

Pero la verdad es que la portada del Rolling Stone es siempre una de las más cotizadas por las estrellas de la música como Elvis, Madonna o Bono. Pero por ejemplo como el reportaje que forzó la dimisión del jefe militar en Afganistán, la revista aborda también temas mucho más serios.

El alcalde de Boston asegura que no sabe a qué viene esa foto, “es solo un terrorista, no queremos verle en revistas no queremos verle en ningún sitio”. Y también responde a este hecho un familiar de las víctimas del atentado: “¿Quieren enseñarle? Pues que le enseñen con esposas y con el mono de preso cuando apareció ante el juez sonriendo y no como un chaval de 18 o 19 años que parece que esté tocando en un grupo.”

El artículo es serio pero la portada controvertida, esa es la misión que ahora ya ha cumplido. Todos los grandes semanarios norteamericanos ya lo han hecho algunos incluso, sin llegar a atacar a Obama, le retrataron como talibán, justo al revés de lo que ahora hace “Rolling Stone” con un supuesto terrorista.