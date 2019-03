Un indigente se convierte en millonario de la noche a la mañana

Max, un indigente, vivía en las calles de Utah desde hace nada más y nada menos que cuatro años. Tiene 60 años y solía dormir en parques, debajo de un puente o a veces en un albergue, pero ahora es rico.

El ya ex vagabundo ha heredado la fortuna de su hermano, pero no lo ha sabido hasta hace poco. Para localizarlo, su familia tuvo que contratar a un detective.



Foto en mano, se buscó a Max incansablemente. Calle por calle, preguntando a los vecinos e incluso a los mendigo. "Le he visto tirado en la calle hace dos dias. Cada noche en un sitio", comentaban.

En la Misión de Rescate le dieron una pista. El mendigo vagabundeaba por el parque de Salt Lake City y allí le encontró con el carrito de sus pertenencias. Su suerte había cambiado.

Según el propio detective "no tenía dinero ni nadie que le atendiera, además tiene problemas mentales".

Max deja la calle por una casa y los desperdicios por una buena comida. Cuando el detective le dijo que era rico el indigente se quedó en estado de shock.