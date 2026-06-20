¿ICE o NICE? Trump somete a votación el nombre de su polémica agencia migratoria

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha publicado una encuesta en sus redes sociales en la que propone escoger entre el nombre de ICE, "hielo" en inglés (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) y NICE, "amable" en inglés (Servicio Nacional de Control de Inmigración y Aduanas), para el polémico organismo parapolicial federal que se dedica a perseguir a inmigrantes indocumentados.

En otra publicación en la red social X, el presidente estadounidense ha señalado que el cambio "dejaría totalmente descolocados a los reporteros y periodistas fraudulentos, deshonestos y antipatriotas". El mandatario ha señalado que los periodistas, tras el cambio, tendrían que decir "agentes NICE (amables) han deportado a un violento narcotraficante". Ha añadido: "Se van a volver muy locos. No van a saber ni cómo llevarlo".

El mandatario estadounidense considera que "el ICE ha sido maltratado por los medios de comunicación mentirosos a niveles jamás vistos". Ha descrito a sus agentes como "grandes patriotas" que trabajan en un entorno "muy hostil", y ha atribuido gran parte de esta hostilidad a "los 'dumocrats' (tontos demócratas) y a los medios de comunicación mentirosos".

Ha explicado que "si tuvieran que decir 'hemos ido hoy a unas instalaciones NICE (amables)', tendríamos un nombre mucho más prestigioso simplemente añadiendo una N de Nacional a ICE".

El presidente ha señalado que la propuesta "le encanta a todo el mundo", aunque ha reconocido que Tom Homan, expolicía y oficial de inmigración, le ha trasladado que a los propios agentes no les gusta tanto la idea. Por ese motivo, ha planteado someter el posible cambio de nombre a votación en una encuesta.

Cabe destacar que estos agentes federales movilizados para detener a inmigrantes ilegales han protagonizado numerosos incidentes, incluida la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses por parte del cuerpo en Minneapolis, lo que ha provocado la convocatoria de numerosas manifestaciones por todo Estados Unidos. Asimismo, se ha criticado la escasa formación de estos agentes y su excesivo uso de la fuerza en algunas intervenciones.

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