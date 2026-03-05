Trump destituye a la secretaria de Seguridad Nacional tras el operativo del ICE en Minneapolis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado el relevo de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien abandonará su cargo a finales de marzo tras la controversia generada por un operativo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minneapolis que terminó con dos estadounidenses muertos.

La decisión llega después de semanas de presión política y críticas por el desarrollo de la operación migratoria desplegada en esa ciudad del estado de Minnesota. El propio Trump confirmó el nombramiento de su sustituto, el senador republicano por Oklahoma, Markwayne Mullin, quien asumirá el puesto el próximo 31 de marzo.

Mullin, el elegido para reemplazar a Noem

El nuevo responsable del Departamento de Seguridad Nacional será Markwayne Mullin, senador republicano desde 2023 y antiguo luchador de artes marciales mixtas. Trump anunció su designación a través de un mensaje en redes sociales en el que elogió su trayectoria política.

"Durante diez años en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y tres en el Senado, Markwayne ha hecho un trabajo tremendo representando al maravilloso pueblo de Oklahoma, donde gané 77 de 77 condados, en 2016, 2020 y 2024", afirmó el presidente.

El mandatario también lo describió como un "guerrero" del movimiento MAGA, la corriente política que articula su proyecto político. Según Trump, el senador "tiene la sabiduría y el coraje necesarios" para impulsar la agenda de "América Primero".

En el mismo mensaje, el presidente destacó además que Mullin es el único senador de origen nativo americano y aseguró que su labor contribuirá a reforzar la seguridad fronteriza y combatir la delincuencia vinculada a la inmigración irregular.

La polémica operación en Minneapolis

El relevo en Seguridad Nacional se produce tras el operativo denominado 'Metro Surge', desplegado en Minneapolis para reforzar las acciones contra la inmigración ilegal. La intervención generó un fuerte rechazo tras registrarse dos muertes durante el desarrollo de la operación.

Las víctimas fueron el enfermero Alex Pretti, que murió por disparos de un agente de la Patrulla Fronteriza, y Renee Good, fallecida tras recibir disparos de agentes del ICE.

Nuevo destino para Noem

Pese a su salida del Departamento de Seguridad Nacional, Trump agradeció el trabajo realizado por Noem durante su etapa en el cargo. El presidente señaló que la hasta ahora secretaria "ha servido bien" al país y ha logrado "numerosos y espectaculares resultados".

Según explicó, Noem asumirá próximamente un nuevo papel como enviada especial para el Escudo de las Américas, una iniciativa de seguridad regional que la administración estadounidense prevé presentar oficialmente este sábado en Doral, Florida.

