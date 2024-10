Huracán Milton: El centro nacional de huracanes pide a los ciudadanos de Florida "tomar medidas para proteger su casa y su familia"

La llegada del huracán Milton a Florida (Estados Unidos) ha provocado el colapso de las carreteras tras la petición de las autoridades para que evacúen la población. A pesar de que ha bajado de categoría 5 a 4, se sigue catalogando como extremadamente peligroso.

Por el momento no ha llegado al estado, pero se espera que lo haga la noche del miércoles al jueves, hacia la altura más o menos de la ciudad de Tampa, un lugar que nunca había recibido un impacto directo como en esta ocasión. No obstante, debido a su virulencia, lo más probables es que cuando llegue a este destino, su categoría haya bajado hasta 3. Pero esto no deja de quitarle el adjetivo de peligroso.

Se espera que los vientos alcancen los 200 kilómetros por hora y se produzcan inundaciones de más de 4 metros. Unas consecuencias que se darían sin haberse recuperado aún del huracán Helene, que hace un par de semanas pasó por los mismos sitios.

Así se vive la llegada de Milton

La llegada del huracán Milton ha hecho que muchas localizaciones estén en alerta. Entre ellas, Cancún (México). Sus residentes cierran sus locales y los pescadores amarran sus barcas para que el fuerte viento no se las lleve mar adentro. "Les pedimos estar atentos a la información que emitan los funcionarios de protección civil del gobierno de México", dice la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Con motivo de las fuertes rachas de viento, Jamie Rhome, el subdirector del centro nacional de huracanes, ha pedido a los ciudadanos también que "si se encuentra en esta zona roja, debe tomar medidas para proteger su casa, para proteger a su familia".

"Es el momento de prepararse"

La Agencia de Gestión de Emergencias (FEMA) del Gobierno estadounidense ha insistido este lunes a los habitantes de Florida de que "este es el momento de preparase" ante la llegada del huracán Milton de categoría 5 y los ha invitado a acatar las ordenes de evacuación en la costa oeste del estado.

"El tiempo se acaba y hoy y mañana son los días que quedan para prepararse antes de que (Milton) toque tierra. No espere, porque su vida y la de sus seres queridos pueden estar en riesgo", dijo Keith Trun, director de Respuesta y Recuperación de FEMA.

Así trabajan los 'cazadores de huracanes'

Ser 'cazador de huracanes' es una profesión de riesgo. Ellos se meten directamente en el ojo del huracán para determinar su potencia. Desde dentro recopilan datos que ayudan a conocer su intensidad, para determinar su categoría y su evolución. Con toda esta información se puede establecer también su poder de destrucción en tierra.

Los llamados 'cazadores de huracanes' de la Asociación Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) volaron hacia el huracán Milton el lunes en su avión apodado 'Miss Piggy', mientras Milton se fortalecía rápidamente en el sur del Golfo de México.

Para la recopilación de datos del interior de los huracanes utilizan P-3 Orions, aviones originalmente diseñados para cazar submarinos durante la Guerra Fría. Estos datos que recopilan ayudan a comprender mejor las tormentas marítimas y ayudan a los planificadores de desastres a enfrentarlas a medida que se acercan a tierra.

