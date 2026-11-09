Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Almería

Herido grave un hombre tras cortarse el pene y los testículos en El Ejido, Almería

El hombre caminaba en ropa interior y con un cuchillo ensangrentado en la mano.

Ambulancia Andalucía

Ambulancia Andalucía Europa Press

Publicidad

Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
Publicado:

Un hombre con antecedentes y problemas de salud mental permanece ingresado en estado grave en el Hospital de Poniente de El Ejido, en Almería, tras mutilarse la zona genital. Según fuentes de la Policía Nacional, el afectado fue localizado caminando semidesnudo y armado con un cuchillo por la autovía A-7.

Los hechos tuvieron lugar durante la mañana de este lunes, cuando a las 11:50 horas, el servicio de emergencias 112 Andalucía recibió varias llamadas de conductores y testigos que alertaban de la presencia de un hombre caminando por la A-7, a la altura del kilómetro 824, dentro del término municipal de El Ejido.

La principal hipótesis de los investigadores apunta a que pudo sufrir una alteración mental severa, durante la cual se habría cortado el pene y los testículos, provocándose lesiones de gravedad que requirieron atención médica inmediata.

El hombre, que iba en ropa interior y con una mochila a la espalda. Desde el 112 se dio aviso a la Guardia Civil, aunque la mayor parte de la intervención corrió a cargo de la Policía Local de El Ejido, con apoyo del Grupo de Operaciones de Apoyo Policial (GOAP).

También se desplazaron agentes de la Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía para intervenir en la zona e iniciar las correspondientes averiguaciones. Una vez interceptado y reducido por los agentes, el hombre fue atendido por los servicios sanitarios y trasladado al Hospital de Poniente, donde permanece ingresado por la gravedad de sus lesiones.

El Hierro roza los 5.000 migrantes en noviembre y declara la emergencia social

Una llegada de cayucos a la isla de El Hierro

Publicidad

Sociedad

Los hospitales madrileños mantienen ingresados a 18 heridos del accidente de Urda, uno de ellos en la UCI

Diez heridos siguen hospitalizados tras el accidente de Urda en vísperas del funeral por las 69 víctimas

Ambulancia Andalucía

Herido grave un hombre tras cortarse el pene y los testículos en El Ejido, Almería

Aumentan a tres los cayucos rescatados este domingo en aguas próximas a El Hierro, con unos 286 migrantes

Vecinos de El Hierro piden más medios para atender a los migrantes: "Cuando pasen hambre van a buscar alimento donde sea"

Vecina de Ceuta con Margarita Robles
CRISIS CEUTA

Los vecinos de Ceuta denuncian que siguen con miedo 102 días después de la crisis migratoria: "Necesitamos militares"

Los trenes que chocaron en Urda
ACCIDENTE TRENES

La caja negra del Iryo revela que la maquinista llamó hasta cuatro veces a Atocha antes del choque de Urda

Desarticulan una banda criminal dedicada a robar joyerías y cajeros con explosivos en Valencia
Delincuencia

Desarticulan una banda criminal dedicada a robar joyerías y cajeros con explosivos en Valencia

La organización, asentada en la Comunidad Valenciana, está relacionada con 53 delitos y un perjuicio económico de dos millones de euros. Hay nueve detenidos y cinco han ingresado en prisión.

Comisaría de la Policía Nacional en Lorca (Murcia)
Sucesos

Dos detenidos en Lorca por secuestrar, torturar y agredir sexualmente a un hombre

La víctima fue golpeada con bates y palos de golf, a la vez que sufrió descargas eléctricas y se le sellaron los ojos con pegamento.

Imagen de un coche de la Guardia Civil

Muere un hombre atropellado por un camión en la autovía A-6 a la altura de Villafranco del Bierzo

Una llegada de cayucos a la isla de El Hierro

El Hierro roza los 5.000 migrantes en noviembre y declara la emergencia social

Noticias de hoy

Noticias de hoy, lunes 9 de noviembre de 2026

Publicidad