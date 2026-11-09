Herido grave un hombre tras cortarse el pene y los testículos en El Ejido, Almería

Un hombre con antecedentes y problemas de salud mental permanece ingresado en estado grave en el Hospital de Poniente de El Ejido, en Almería, tras mutilarse la zona genital. Según fuentes de la Policía Nacional, el afectado fue localizado caminando semidesnudo y armado con un cuchillo por la autovía A-7.

Los hechos tuvieron lugar durante la mañana de este lunes, cuando a las 11:50 horas, el servicio de emergencias 112 Andalucía recibió varias llamadas de conductores y testigos que alertaban de la presencia de un hombre caminando por la A-7, a la altura del kilómetro 824, dentro del término municipal de El Ejido.

La principal hipótesis de los investigadores apunta a que pudo sufrir una alteración mental severa, durante la cual se habría cortado el pene y los testículos, provocándose lesiones de gravedad que requirieron atención médica inmediata.

El hombre, que iba en ropa interior y con una mochila a la espalda. Desde el 112 se dio aviso a la Guardia Civil, aunque la mayor parte de la intervención corrió a cargo de la Policía Local de El Ejido, con apoyo del Grupo de Operaciones de Apoyo Policial (GOAP).

También se desplazaron agentes de la Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía para intervenir en la zona e iniciar las correspondientes averiguaciones. Una vez interceptado y reducido por los agentes, el hombre fue atendido por los servicios sanitarios y trasladado al Hospital de Poniente, donde permanece ingresado por la gravedad de sus lesiones.