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Una mujer atropella a 15 personas al confundir el freno con el acelerador mientras aprendía a conducir

El atropello ha ocurrido en una cafetería de Ain Sokhna, cerca del mar Rojo. La mujer aprendía a conducir y se encontraba en el coche con su marido.

Ambulancia de la media luna egipto (archivo)

Ambulancia de la media luna egipto (archivo) Reuters

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Manuel Pinardo
Publicado:

Una mujer que aprendía a conducir con su automóvil ha atropellado al menos a 15 personas que resultaron heridas leves en una cafetería en un complejo turístico egipcio de Ain Sokhna, a orillas del mar Rojo según fuentes oficiales.

Varios de los testigos del suceso, según un comunicado de la provincia de Suez, el coche lo conducía una mujer que estaba aprendiendo a conducir acompañada de su marido. La primera investigación apunta a que la mujer confundió el acelerador con el freno.

La mujer también ha resultado herida

La mujer también ha salido herida tras el impacto. El Complejo Médico de Suez declaró el estado de emergencia y movilizó al personal médico y de enfermería del servicio de urgencias.

Las lesiones de los afectados varían entre fracturas, contusiones y golpes, pero ninguna de gravedad como para perder su vida. La localidad de Ain Sokhna situada en la costa occidental del golfo de Suez y a unos 120 kilómetros al este de El Cairo, en el noreste del país, es una de las zonas turísticas más concurridas del mar Rojo.

Su proximidad a la capital la convierte en un destino habitual de fin de semana para los cairotas, al albergar numerosos complejos residenciales y hoteles.

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