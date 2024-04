Un hombre finge su muerte para no pagar la manutención de sus hijos en Kentucky

Evitar el pago de cualquier deuda o cargo es una tarea complicada cuando hay una sentencia dictada. No puedes volver atrás y librarte, por lo que lo único que queda es asumir el pago cumpliendo con la justicia. Sin embargo, hay quienes hace oídos sordos a la ley y recurren a métodos extravagantes para no asumir las órdenes. Estas personas no tienen límites para idear sorprendentes métodos con los que quieren salirse con la suya y, a veces sale bien y otras es todo un desastre. La que le detallamos a continuación es todo un riesgo y terminó saliendo a la luz.

Un individuo de Kentucky, Estados Unidos, fingió su propia muerte con el objetivo de pagar la manutención de sus hijos. Se trata de Jesse Kipf, de 39 años, que actualmente puede acabar en prisión por fraude después de no pagarle a su ya expareja 100.000 dólares, lo que equivaldría a 93.000 euros.

Así lo consiguió

El hombre ha reconocido sus crímenes y ha compartido cómo se las averiguó para no pagar la manutención. Intentó que nadie le buscara haciendo creer a la jurisprudencia que había fallecido.

Pudo acceder al registro de defunciones de Hawái tras haberle robado a un médico de ese estado los datos. Así es cómo comenzó su ‘modus operandi’, para luego crear un expediente donde certificaba su fallecimiento. Lo hizo haciéndose pasar por el mismo profesional sanitario con un veredicto también corroborado. “Aplicó una firma digital, proporcionando su nombre, título y número de licencia. Esto dio lugar a que el acusado fuera registrado como fallecido en muchas bases de datos gubernamentales”, demostró en su acuerdo de culpabilidad.

Pero hay más fraude en todo este proceso que ha suscitado un gran interés en el estado de EEUU. Consiguió figurar en otros estados entrando ilegalmente en páginas webs de enclaves como Arizona. Y lo consiguió, ya que como menciona en el informe se reflejó su fallecimiento en las bases de datos institucionales del país.

Los cargos a los que se enfrenta

“Completó una hoja de trabajo de certificado de defunción del estado de Hawái y luego, el 21 de enero de 2023, el acusado se asignó a sí mismo como el certificador médico del caso y certificó ese caso”, añade el acuerdo de culpabilidad.

El individuo reconoce que incluso pirateó redes de empresas privadas para que vendiesen su acceso en Internet. Por estos actos está condenado al mismo tiempo a un delito de fraude informático y de usurpación de identidad con agravantes, entre otras penas. Después de aceptar los cargos, Kipf deberá abonar 116.000 dólares a su mujer y 79.000 dólares al gobierno y las redes implicadas.

