Un hombre confiesa que ha asesinado a su mujer con una foto del crimen en Facebook

Un hombre de Miami que supuestamente publicó una foto del cuerpo de su esposa en Facebook después de matarla se ha entregado a las autoridades y ha confesado el asesinato, según la policía.

Derek Medina, de 31 años, dijo que disparó fatalmente a su esposa, Jennifer Alonso, según la policía de Miami-Dade en un comunicado. Los funcionarios descubrieron el cuerpo de la mujer cuando fueron a su casa.

Una niña de 10 años fue encontrada ilesa. Una página de Facebook con el nombre de Derek Medina mostró una foto de una mujer identificada como Alonso con el brazo y la cara cubierta de sangre y tendido en el suelo.

La policía no quiso confirmar si la página de Facebook pertenecía a Medina, que fue retirada posteriormente. Un mensaje publicado en la página bajo el nombre de Medina decía: "Mi esposa me estaba golpeando y yo no voy a soportar más el abuso, así que hice lo que hice. Espero que me entiendas."

"Me voy a la cárcel o la pena de muerte por matar a mi esposa", escribió. La policía ha dicho que Medina aún no ha sido acusado, mientras que la investigación continúa.