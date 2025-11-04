Un hombre de 70 años es asesinado en Reino Unido meses después de superar el cáncer

Un hombre de 70 años ha sido asesinado en Norwich, Reino Unido, tras ser apuñalado en la casa de su pareja poco tiempo después de haber superado un cáncer. Identificado por los vecinos como Terry Macfadyen, de unos 70 años, fue declarado muerto en la casa que compartía con su pareja, Jenny Holmwood, de 75 años, enfermera psiquiátrica jubilada, según informa el Daily Mail.

La policía acudió ayer a la vivienda tras recibir una llamada de emergencia por una persona con problemas respiratorios, en la que los paramédicos informaron de que un hombre se comportaba de forma violenta y agresiva.

La policía confirmó que un hombre de unos 20 años, que realizó una llamada inicial reportando dificultades respiratorias, fue trasladado al Hospital Universitario de Norfolk y Norwich tras ser arrestado como sospechoso de asesinato en una calle sin salida en Bowthorpe, un pueblo al oeste de Norwich, en Norfolk.

Posteriormente, fue dado de alta del hospital y puesto bajo custodia policial, siendo llevado al Centro de Investigación Policial de Wymondham para ser interrogado, donde permanece detenido.

Amigos del Sr. Mcfadyen comentaron que solía quedarse en casa de la Sra. Holmwood, viuda por segunda vez. Ambos eran clientes habituales del cercano pub Norkie, donde los lugareños revelaron que recientemente había recibido el alta médica tras luchar contra el cáncer. Los médicos le dieron la buena noticia a principios de este año.

Una vecina cercana comentó que la despertaron las luces azules intermitentes de los vehículos de emergencia en la calle, alrededor de las 5 de la mañana. "Era obvio que había ocurrido algo grave. Había muchísimos coches de policía y ambulancias", afirma la vecina.

Declaraciones del inspector

El inspector jefe de detectives, Kev Barber, añadió: "Los detectives trabajarán para esclarecer las circunstancias de lo sucedido esta mañana".

"Podemos confirmar que las personas implicadas se conocían entre sí y que no existe ningún riesgo para la seguridad pública. Entiendo que esta noticia es impactante y mandamos nuestras condolencias a la familia y amigos del hombre que lamentablemente perdió la vida. Le pido a quien tenga información que pueda ayudar en la investigación que, por favor, la comparta con nosotros".