Fracasa la operación policial más mortífera de Brasil que dejó 121 muertos

Una investigación de Reuters basada en declaraciones de ocho mandos policiales ofrece una versión distinta: La policía cayó en una trampa y la dirección del comando salió ilesa.

Río de Janeiro

Marta Alarcón García
Actualizado:
Publicado:

El pasado 28 de octubre, una operación policial llevada a cabo en el complejo de favelas de Penha y Alemão, en Río de Janeiro,se convirtió en la más mortífera de la historia reciente de Brasil, dejando a 121 personas fallecidas, entre ellas, cinco agentes. El operativo, que se prolongó durante 17 horas, tenía como objetivo neutralizar a la cúpula del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas del país.

Varias organizaciones de derechos humanos han denunciado a las fuerzas de seguridad, señalando el elevado número de muertos y calificándolo como "brutalidad" de sus acciones.

La Policía cayó en una trampa

Las autoridades estatales calificaron inicialmente la intervención como un éxito y defendieron la estrategia empleada, asegurando que se había golpeado con dureza a la banda. Sin embargo, una investigación de Reuters basada en declaraciones de ocho altos mandos policiales, entrevistas con testigos, informes oficiales y material audiovisual ofrece una versión distinta de los hechos. La policía cayó en una trampa, y la dirección del comando salió ilesa gracias a un chivatazo días antes.

Ahora la investigación arroja dudas sobre si el operativo logró desarticular a una de las bandas más poderosas del país. Según las investigaciones, los miembros del comando podrían haber recibido el chivatazo de que la policía iba a por ellos, y la dirección del comando habría huido, entre ellos el principal líder que no figura en la lista de fallecidos que ahora publica la policía. Además, también hay dudas sobre los agentes desplegados, ya que en su momento se aseguró que eran 2.500, pero los últimos informes aseguran que sólo se habría enviado a poco más de 1.000 policías.

¿Qué es el Comando Vermelho?

El Comando Vermelho, también conocido como Comando Rojo, es la organización criminal más antigua e Brasil. Surgió en la década de 1970, dentro de una prisión de Río de Janeiro, donde un grupo de reclusos se organizó inicialmente para protegerse de abusos y mejorar sus condiciones de vida.

En sus primeros años, el grupo se dedicaba principalmente a delitos como robos y asaltos a bancos. Sin embargo, durante la década de 1980 dio un giro decisivo al incorporarse al tráfico de cocaína, estableciendo vínculos con organizaciones criminales colombianas. Este cambio le permitió ampliar su poder y ejercer control social en numerosas comunidades marginadas de Río de Janeiro.

Con el paso del tiempo, el Comando Vermelho se transformó en una amenaza de alcance nacional e internacional. Aunque mantiene su principal base de operaciones en los barrios más pobres de Río, su influencia se extiende a cárceles de todo el país. Las regiones del norte, especialmente el estado de Amazonas, y el occidente brasileño, como Mato Grosso, se han convertido en importantes zonas de apoyo para la organización.

Además, el grupo mantiene presencia en Bolivia, país clave para el abastecimiento de cocaína. En Río de Janeiro, los enfrentamientos armados con facciones rivales, como el Tercer Comando Puro (TCP), continúan siendo una de las principales causas de la violencia urbana.

Desde 2020, el Comando Vermelho también ha enfrentado una fuerte presión por parte de las fuerzas de seguridad y de milicias, que han llevado a cabo operativos y acciones violentas en las favelas bajo su control, intensificando aún más el conflicto en la ciudad.

