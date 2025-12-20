Suecia propone bajar la edad penal a los 13 años para reducir la violencia juvenil

El pasado mes de octubre, el gobierno del primer ministro Ulf Kritersson presentó una propuesta para bajar de 15 a 13 años la edad mínima de responsabilidad penal en los delitos más graves, como el homicidio o los ataques con explosivos agravados.

Esta iniciativa responde al fuerte aumento de la violencia vinculada a las pandillas. Tal y como aseguran los agentes suecos, las redes criminales reclutan cada vez con más frecuencia a menores para realizar tiroteos o transportar armas, aprovechando que los menores de 15 años no pueden ser procesados penalmente.

El gobierno de Suecia ya anunció la creación de unidades de detención para jóvenes de entre 15 y 17 años en las prisiones suecas. De acuerdo con la nueva propuesta, se crearán unidades penitenciarias juveniles para menores de entre 13 y 14 años. Según el Ministerio de Justicia, los delincuentes juveniles podrían empezar a ser enviados a esos centros de detención a partir del próximo mes de junio.

Según aseguró el ministro de Justicia, Gunnar Stromer, esos centros contarán con actividades escolares y tratamientos de varios tipos para evitar que los jóvenes cometan delitos y se puedan reformar.

Para el gobierno, esta medida ayudará a cerrar las lagunas jurídicas que aprovechan las pandillas. Por otro lado, organizaciones de defensa de los derechos del niño, expertos jurídicos y trabajadores sociales advierten de que rebajar el umbral no eliminará la delincuencia e incluso podría debilitar la rehabilitación.

La edad mínima de responsabilidad penal varía en Europa

La edad mínima de responsabilidad penal varía en Europa y va desde los 10 años en Irlanda hasta los 16 años en Portugal y Luxemburgo.

A pesar de las diferencias, todos los países de la Unión Europea cuentan con sistemas de justicia independientes para los menores de 18 años en los que se pretende centrar la atención en la educación y la rehabilitación más que en el castigo. Sin embargo, la línea entre la protección y el enjuiciamiento de los menores se ha ido difuminando cada vez más.

Países con límites de edad más altos, como Finlandia o Portugal, se centran en la reintegración social. Otros, como Alemania o Suecia, optan por endurecer las normas ante la participación de los jóvenes en delitos violentos.

Presión en Alemania para endurecer las medidas

En Alemania, la edad de responsabilidad penal son los 14 años. Los delincuentes de entre 14 y 17 años son juzgados en tribunales de menores, que dan prioridad a la rehabilitación, a los servicios comunitarios y al asesoramiento.

Pese a esa edad, los miembros del partido conservador CDU y otros políticos de extrema derecha han pedido que se reduzca la edad a 12 años, alegando el aumento de los casos de violencia juvenil.

La lección de Dinamarca: pese a disminuir la edad penal, los delitos no se redujeron

En 2010, el gobierno de Dinamarca redujo la edad de responsabilidad penal de 15 a 14 años. Dos años más tarde, un nuevo gobierno revirtió la decisión. Los delitos entre los jóvenes de 14 años no se redujeron, según varios estudios. En cambio, se encontraron pruebas de que el encarcelamiento temprano aumentaba la reincidencia.

