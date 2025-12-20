Condenados el ex primer ministro Imran Khan y su esposa a 17 años de cárcel por un caso de corrupción

El sábado pasado un tribunal paquistaní condenaba al ex primer ministro Imran Khan y a su esposa Bushra Bibi a 17 años de prisión tras declararlos culpables de retener y vender regalos estatales, de acuerdo a informaciones de funcionarios y su partido.

El matrimonio se declaró no culpable cuando fueron acusados formalmente el año pasado. El tribunal les culpa por vender los regalos, incluidas joyas del gobierno saudí, a precios muy inferiores a su valor de mercado mientras él estaba en el cargo. Los fiscales aseguraron que Khan y su esposa declararon el valor de los regalos en algo más de 10.000 dólares, muy por debajo de su valor real de mercado de 285.521 dólares, lo que les permitió comprar los objetos a un precio reducido.

Según la ley paquistaní, para que funcionarios gubernamentales y políticos conserven los regalos recibidos de dirigentes extranjeros, deben adquirirlos al valor de mercado tasado y declarar cualquier ingreso obtenido por su venta.

El portavoz de Khan, ZulfiquarBukhari, afirmó que la sentencia del sábado ignoraba principios básicos de justicia. En un comunicado, dijo que la "responsabilidad penal se impuso sin prueba de intención, ganancia o pérdida, basándose en cambio en una reinterpretación retrospectiva de las normas.

El partido de oposición de Khan, PakistanTehreek-e-Insaf, o PTI, denunció la sentencia en un comunicado, calificándola como "un capítulo negro de la historia", y dijo que Khan estaba presente en el tribunal cuando el juez anunció el veredicto en la prisión de Adiala, en la ciudad de Rawalpindi.

Khan acumula decenas de casos presentados desde 2022

Desde su destitución en el año 2022, el ex primer ministro Imran Khan ha sido juzgado en otros casos que van desde corrupción hasta antiterrorismo y secretos de Estado.

Actualmente está cumpliendo una condena de 14 años en un caso separado de corrupción de tierras.

Estos casos son conocidos en Pakistán como los casos Tosha Khan, en referencia al depósito estatal donde se almacenan los obsequios recibidos por los funcionarios públicos.

