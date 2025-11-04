Polémica en Reino Unido: la Policía, en el punto de mira tras saberse que el hombre que apuñaló a varias personas en un tren, había protagonizado más ataques horas antes

El detenido ya ha sido imputado por un total de diez cargos con intento de homicidio, tras la agresión con arma blanca en un tren con destino a Londres el pasado sábado por la noche. El hombre británico de 32 años permanece bajo custodia mientras la Policía del Condado de Cambridgeshire investiga si los mismos hechos se encuentran vinculados con otros incidentes ocurridos en las 24 horas anteriores. El primer ataque se produjo el viernes, entre las 19:00 y las 22:00 horas locales, en el centro de Peterborough, cuando el sospechoso apuñaló con un cuchillo a un adolescente de 14 años antes de huir del lugar. La víctima sufrió heridas leves y no necesitó ser hospitalizada.

Unas cinco horas y media más tarde, ya se encontraba en el área de los Docklands, en Londres, a unos 120 kilómetros de distancia. Allí, en una estación cercana a la red de trenes ligeros, que funciona sin conductor, atacó a otra persona, a la que alcanzó en el rostro con el arma blanca.

A las nueve y media de la mañana siguiente, el hombre había regresado a Peterborough. El propietario de una tienda avisó entonces a la Policía tras ver a un individuo portando un cuchillo de grandes dimensiones en plena calle, aunque el sospechoso abandonó la zona antes de que llegaran los agentes. Según medios británicos, se cree que el mismo cuchillo fue utilizado en todas las agresiones, incluido el ataque posterior en el tren en el que resultaron heridas diez personas.

Policía en el punto de mira

Esta cadena de acontecimientos ha puesto a la policía bajo una presión creciente. Mientras la Policía del Condado de Cambridgeshire admite su implicación en algunos de los hechos, se cuestiona su grado de preparación, y también su capacidad para intervenir antes de que se multiplicaran los ataques. El hecho de que no haya víctimas que contactaran directamente con los agentes impide que el regulador entre formalmente en el procedimiento de supervisión.

El suceso también reabre un debate sobre la seguridad en el transporte británico. Según un informe, los ataques en la red ferroviaria del Reino Unido se han triplicado en la última década, pasando de poco más de 3.200 en 2014/15 a más de 10.000 en el último año registrado.

Las autoridades investigan actualmente si el detenido actuó solo, cuál fue su motivación y qué fallos permitieron que los incidentes se sucedieran tan rápidamente y con aparente impunidad. De las once personas heridas en el tren, cinco continúan hospitalizadas esta noche. Uno de los afectados se encuentra en estado crítico. Se trata de un trabajador del servicio ferroviario que intentó detener al agresor y fue apuñalado varias veces durante el ataque.

La compañía London North Eastern Railway , responsable del trayecto, ha calificado su actuación de heróica y ha destacado su valentía al enfrentarse al sospechoso para proteger al resto de pasajeros.

