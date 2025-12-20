Imágenes de los ataques masivos al Estado Islámico tras la muerte de tres ciudadanos estadounidenses

Estados Unidos ha puesto en marcha una ofensiva militar a gran escala contra el Estado Islámico en territorio sirio como respuesta al ataque registrado el pasado fin de semana en la provincia de Palmira, donde fallecieron tres ciudadanos estadounidenses, incluidos dos miembros de las fuerzas armadas. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la operación tiene como objetivo dañar las capacidades estratégicas del grupo yihadista y prevenir futuras acciones contra intereses norteamericanos.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó este viernes que los ataques aéreos se dirigieron contra decenas de posiciones relacionadas con el Estado Islámico y que la campaña cuenta con el apoyo de países aliados en la región.

En un comunicado difundido a través de redes sociales, el CENTCOM detalló que las fuerzas estadounidenses alcanzaron más de 70 objetivos, entre ellos arsenales de armas y distintas infraestructuras utilizadas por el grupo extremista. Para la ofensiva se emplearon más de 100 municiones guiadas con precisión, con la intervención de aviones de combate, helicópteros de ataque y unidades de artillería.

La operación también contó con la colaboración de las Fuerzas Armadas de Jordania, que desplegaron cazas para apoyar las acciones militares de Estados Unidos en el marco de esta ofensiva.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.